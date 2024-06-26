26 июня 2024, 16:26

Актриса из «Дневника памяти» столкнулась с болезнью своей героини

Global Look Press
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У обладательницы «Оскара», 94-летней актрисы Джины Роулендс обнаружили болезнь Альцгеймера. Об этом изданию Entertainment Weekly сообщил сын артистки, режиссер Ник Кассаветис.

«Я попросил маму сыграть старшую Элли [в фильме „Дневник памяти“], и мы много времени говорили о болезни Альцгеймера и хотели быть точными в этом, и теперь, последние пять лет, она страдает болезнью Альцгеймера. У нее полное слабоумие. И это такое безумие», - поделился он.

Кассаветис снял мелодраму «Дневник памяти» с актерами Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Роулендс сыграла взрослую героиню, страдающую от деменции.

В интервью актриса признавалась, что ее мать также болела Альцгеймером. Роулендс согласилась принять участие в съемках, потому что режиссером был ее сын.

Ученые научились предсказывать деменцию за годы до первых симптомов. В этом им способны помочь магнитно-резонансная томография (МРТ) и искусственный интеллект.

Болезни Фильмы Актеры
26 июня 2024, 17:10
Собчак рассказала, как Дженнифер Лопес обманом вынесла туфли из московского бутика
Global Look Press
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решила обнародовать историю, связанную с приездом певицы Дженнифер Лопес в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала, как артистка обманным путем забрала обувь из столичного бутика.

По словам Собчак, во время поездки в Москву в 2012 году Лопес побывала в модном магазине, расположенном в Столешниковом переулке.

Представитель бутика Айсель Трудел предложила певице забрать несколько пар обуви бесплатно, но при условии, что она купит вещи определенного бренда.

Согласившись, артистка приобрела множество обновок. Однако днем позже помощница певицы вернула в бутик все до единой покупки.

«А Лопес улетела восвояси с бесплатными лубутэнами», - добавила Собчак.

На днях Лопес летела в Париж в самолете в экономклассе после отмены тура. Артистка из-за проблем в личной жизни отправилась в отпуск в одиночестве.

Мода Ксения Собчак Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
26 июня 2024, 16:50
«Пора оставить старушку в покое». Соседов высказался о Ротару
Global Look Press
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Музыкальный критик Сергей Соседов призвал оставить певицу Софию Ротару в покое. Своим мнением об артистке он поделился в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что Ротару вряд ли появится на фестивале «Славянский базар».

«Соня там много раз уже была, она уже все-таки в годах, пора старушку оставить в покое. Она уже свое сказала, пора и честь знать, всему свое время», - заявил он.

Ранее бывший гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал журналистам, что Ротару в свое время была патриотом СССР. Однако после смерти мужа музыканта Анатолия Евдокименко изменила свое отношение к России.

Тем временем участники движения «Ветераны России» направили запрос в генпрокурору с просьбой забрать особняк Ротару и проверить ее на финансирование украинских боевиков. Также они потребовали установить, на каком основании певица купила недвижимость.

Концерты Фестивали Шоу-бизнес София Ротару
26 июня 2024, 16:22
Бросил пить и занялся спортом. Лепс изменился после встречи с юной избранницей
Global Look Press
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Певец Григорий Лепс в отношениях с 18-летней Авророй Кибой изменил образ жизни на более здоровый. Об этом сообщила «Московскому комсомольцу» телеведущая и актриса Анна Калашникова.

«Друзья Лепса отметили, что, встретив Аврору, он перестал пить, занялся спортом. Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье», - пояснила она.

Артистка подчеркнула, что Лепс сильно влюблен в юную избранницу и его намерения по отношению к ней серьезные.

Калашникова не исключала, что певец уже мог жениться на Авроре, никому не рассказав об этом. По словам актрисы, Лепс предпочитает не распространяться о личной жизни, поэтому свадебная церемония могла состояться тайно.

Однако бабушка молодой невесты ранее заявила журналистам, что свадьбы не было. По ее словам, сначала должна быть помолвка.

Свадьбы Отношения Алкоголь Григорий Лепс
26 июня 2024, 15:50
Стало известно имя женщины, причастной к смерти Мэтью Перри
Global Look Press
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В расследовании смерти актера Мэттью Перри появились новые подробности. К уходу артиста может быть причастна бывшая жена Чарли Шина Брук Мюллер, сообщило издание RadarOnline.

Полицейские полагают, что в смерти артиста замешаны третьи лица, так как в организме покойного выявили недостаточное для летального исхода количество кетамина. Также в его доме не нашли наркотиков.

По данным издания, в рамках дела допросили бывшую супругу Шина. С ней у Перри завязались дружеские отношения после знакомства в реабилитационном центре. Следователи полагают, что Мюллер могла дать актеру запрещенные вещества.

У актрисы изъяли для проверки телефон и ноутбук. Адвокаты Мюллер приступили к активной работе, чтобы защитить ее честь и достоинство.

Ранее в целях безопасности женщины полиция не разглашала ее имя. Во время допроса она не признала свою вину , но согласилась сотрудничать со следствием.

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