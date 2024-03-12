Актриса и кандидат наук Галина Яцкина скончалась на 80-м году жизни
Советская и российская актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни. Незадолго до этого она приняла монашеский постриг и схиму. Об этом в своем Telegram-канале рассказал протоиерей Василий Гелеван.
Яцкина снялась в фильмах «Женщины», «Слово для защиты», «Уроки французского», «Блаженная» и многих других. В последние годы снимала документальные фильмы, которые часто были автобиографическими. Она рассказывала в них про женскую долю.
Заслуженная актриса работала с Борисом Ельциным и объясняла ему, как правильно вести себя перед камерами. Яцкина также стала первой актрисой - кандидатом наук: она окончила театральное училище имени Щукина и аспирантуру при этом же учебном заведении в 1979 году.