Актриса Холли Берри снялась голой

На фото Берри позирует на балконе, повернувшись спиной к объективу и смотря в камеру.

«С Днем матери от всего сердца! Черт, я не должен был это выкладывать! Но вы должны признать, что это круто!», - написал гражданский муж актрисы.

С 2020 года Берри встречается с певцом Хантом, однако пара еще не оформила свои отношения официально. Для актрисы этот брак может стать четвертым.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков похожими кадрами с откровенной фотосессии. Артистка позировала перед камерой в профессиональной студии. Она тоже повернулась спиной к камере и прикрыла руками верхнюю часть тела. Звезду засыпали комплиментами.