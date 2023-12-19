19 декабря 2023, 22:03

Актриса Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии

РИА «Новости»
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Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Финляндии. Об этом News.ru сообщила ее дочь Ольга.

Актриса получила уведомление от финской стороны, в котором ей сообщили, что компания-владелец недвижимости Asunto Oy Punkaharjun признана банкротом в декабре 2023 года. По этой причине апартаменты Федосеевой-Шукшиной передали в конкурсную массу.

«Вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», - предупредили артистку.

Актрисе необходимо предупредить нового управляющего, если она хочет забрать свое имущество из квартиры. Ей нужно отправить встречное уведомление финской стороне. Квартиру нужно освободить до 28 февраля 2024 года.

Если она этого не сделает, то помещение просто освободят, а ее вещи утилизируют. Помимо этого, Федосеевой-Шукшиной следует погасить долг по коммунальным платежам.

Ранее финские СМИ сообщили, что власти страны готовы снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев.

Финляндия Недвижимость Лидия Федосеева-Шукшина
19 декабря 2023, 21:53
Алина Кабаева опубликовала фото из Китая с неизвестным мужчиной
РИА «Новости»
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Гимнастка Алина Кабаева опубликовала в социальных сетях фотографию из Китая, которая вызвала живой интерес у подписчиков. В КНР олимпийская чемпионка посетила турнир «Небесная грация 2023».

На фото 40-летняя спортсменка предстала в компании неизвестного мужчины. Фанаты оценили счастливый вид Кабаевой и начали гадать, кто ее спутник. Впрочем, большинство комментаторов пришли к выводу, что гимнастку с этим человеком связывают рабочие, а не романтические отношения.

Ранее Кабаева появилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале и привлекла внимание зрителей своим нарядом. Это было черное платье ниже колен сеткой, украсившей рукава и зону декольте. Комментаторы отметили, что оно обошлось спортсменке в 194 тысячи рублей.

В ноябре 2021 года Алина Кабаева получила «спортивный „Оскар““ - Венок почета на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021.

Спортсмены Фестивали Китай
19 декабря 2023, 11:53
«Очень жалко, что рядом никого не было». Актриса Волкова — об обстоятельствах гибели Красилова
РИА «Новости»
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Танцор Дмитрий Красилов умер в молодом возрасте и совершенно один. Актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала «360» о знакомстве с ним и посоветовала всем следить за здоровьем.

«Самое ужасное, что люди уходят в таком молодом возрасте. Все, что хочется сказать, - ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то - одному ни в коем случае нельзя быть», - сказала она.

Звезда сериала «Воронины» рассказала, что пересекалась с Дмитрием Красиловым на разных мероприятиях. Познакомились же они при необычных обстоятельствах.

«У астролога, когда практически год назад делали карту желаний. Я уверена, что у Димы не было вот таких желаний - того, что произошло», - заявила актриса.

Екатерина Волкова подтвердила слова коллег о том, что никогда не видела Дмитрия Красилова в плохом настроении. Он всегда оставался позитивным, веселым, жизнерадостным и добрым человеком.

«До сих пор невозможно поверить, что Димы не стало. И очень жалко, что рядом никого не было», - заявила она.

Дмитрий Красилов прославился после съемки в клипе группы Little Big, поклонники дали ему прозвище «Пухляш». Вечер перед смертью он провел в кинотеатре «Октябрь» на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив». На следующий день артист не вышел на работу. Сотрудники МЧС выломали дверь и обнаружили танцора без признаков жизни. По одной из версий, он скончался из-за проблем с сердцем , о которых знал и говорил друзьям.

Музыкальные клипы Музыка Актеры Little Big на Евровидении
19 декабря 2023, 09:56
«Все в порядке». Юлия Бордовских — о своей госпитализации
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Телеведущая Юлия Бордовских заявила, что чувствует себя хорошо и находится дома. В разговоре с «360» она не подтвердила слухи о госпитализации.

«Нет, все в порядке. Я дома. Все хорошо», - сказала женщина.

Однако источник «360» сообщил, что 14 декабря ее направили в горбольницу № 52.

Информация о госпитализации Юлии Бордовских появилась в Telegram-канале Mash. Он сообщал, что она несколько дней лечила кашель, высокую температуру, озноб и слабость дома, а потом обратилась к врачу. Бывшую ведущую программ НТВ, ТВ-6, автора книг о фитнесе якобы положили в больницу в состоянии средней степени тяжести с отрицательным тестом на ковид.

В интернете появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Елены Плаксиной, которая исполняла роль жены одного из главных героев в пяти фильмах «Елки». Она попала на операционный стол с острым воспалением брюшной полости из-за аппендицита, но уже излечилась и вышла на работу.

Болезни Журналистика Телевидение
19 декабря 2023, 09:24
Актрису Елену Плаксину из фильмов «Елки» прооперировали
РИА «Новости»
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Врачи спасли актрису Елену Плаксину, которую экстренно госпитализировали с последствиями острого аппендицита. Ей провели срочную лапароскопическую операцию, сообщил Telegram-канал Shot.

На фоне гангренозного аппендицита у актрисы развился перитонит. Воспаление брюшной полости могло привести к летальному исходу. Елену Плаксину экстренно госпитализировали и провели операцию лапароскопическим методом, удалив аппендикс и почистив полость.

После процедуры воспаление удалось снять. Температура тела опустилась до нормальных значений, а боль прошла. По информации канала, Елену Плаксину уже выписали из больницы, и она вернулась на сцену.

Актриса играет в спектаклях театра «Современник». Широкой публике она известна по роли Оли, жены Бориса, в пяти частях фильмов «Елки» , работе в картинах «Ласточкино гнездо» и «Идентификация».

Первый фильм «Елки» вышел в 2010 году. Последней стала 10-я часть 2023 году с участием Филиппа Киркорова , Галины Польских, Александра Баширова и других звезд.

Болезни Актеры

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