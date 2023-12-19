Актриса Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии

Актриса получила уведомление от финской стороны, в котором ей сообщили, что компания-владелец недвижимости Asunto Oy Punkaharjun признана банкротом в декабре 2023 года. По этой причине апартаменты Федосеевой-Шукшиной передали в конкурсную массу.

«Вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», - предупредили артистку.

Актрисе необходимо предупредить нового управляющего, если она хочет забрать свое имущество из квартиры. Ей нужно отправить встречное уведомление финской стороне. Квартиру нужно освободить до 28 февраля 2024 года.

Если она этого не сделает, то помещение просто освободят, а ее вещи утилизируют. Помимо этого, Федосеевой-Шукшиной следует погасить долг по коммунальным платежам.

Ранее финские СМИ сообщили, что власти страны готовы снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев.