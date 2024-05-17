Актриса Элизабет Херли обнажила грудь для фотосессии в журнале
Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли приняла участие в пикантной фотосессии. Она появилась на обложке журнала Loaded топлес, оголив грудь, сообщило издание Daily Mail.
Фотограф снимал 58-летнюю звезду «Остина Пауэрса» в полуобнаженном виде.
На актрисе была надета лишь просторная белая рубашка и такого же цвета колготки. При этом несколько пуговиц Херли расстегнула, чтобы были видны обнаженное плечо и грудь.
Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос, а также нюдовый макияж.
На днях откровенные снимки актрисы появились в ежедневной газете The Telegraph. Херли позировала в прозрачном бежевом нижнем белье, коротких шортах и расстегнутом тренче. Она прислонилась плечом к зеркалу, подчеркивая изящность фигуры.