Актриса Элизабет Херли обнажила грудь для фотосессии в журнале

Фотограф снимал 58-летнюю звезду «Остина Пауэрса» в полуобнаженном виде.

На актрисе была надета лишь просторная белая рубашка и такого же цвета колготки. При этом несколько пуговиц Херли расстегнула, чтобы были видны обнаженное плечо и грудь.

Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос, а также нюдовый макияж.

На днях откровенные снимки актрисы появились в ежедневной газете The Telegraph. Херли позировала в прозрачном бежевом нижнем белье, коротких шортах и расстегнутом тренче. Она прислонилась плечом к зеркалу, подчеркивая изящность фигуры.