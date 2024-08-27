Актриса Дружинина раскритиковала сообщивших о госпитализации журналистов

«Ничего не случилось. Кто пишет? Скажите им пусть заткнуться», - заявила Дружинина.

О госпитализации актрисы со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. Собеседник журналистов заявил, что Дружинину забрала бригада врачей, прибывшая по вызову.

В конце апреля этого года Светлана Дружинина рассказала о давней обиде режиссера Эльдара Рязанова. Она пояснила, что он не простил ей отказа от предложения сняться в его фильме «Дайте жалобную книгу». Вместо себя актриса предложила свою подругу, которая отлично показала себя на экране.

По словам Дружининой, до конца дней Рязанов с ней не разговаривал и отказывался с ней работать.