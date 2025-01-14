Актриса Дэлис Карри заживо сгорела при пожаре в Лос-Анджелесе

Внучка актрисы Келли рассказала, что 7 января отвезла Карри домой, после чего уехала от нее. Ночью ее разбудило сообщение от экстренных служб о том, что в доме ее бабушки пропал свет.

Женщина выехала в Алтадину, но по дороге полиция сообщила ей, что дом Карри сгорел. Огонь уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. Сама же актриса считалась пропавшей без вести.

Через неделю останки женщины обнаружили в ее сгоревшем доме. Причиной смерти назвали распространение огня, который охватил многие районы Лос-Анджелеса.

Лесные пожары начались в Калифорнии с 7 января. По последним данным, число погибших достигло 16.

Из опасных районов эвакуировали 150 тысяч человек. Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в США с последствиями ядерного удара.