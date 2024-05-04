Актриса Чиповская объяснила, почему не будет сниматься в гробу
Актриса Анна Чиповская не ляжет в гроб ради съемок в фильме. В беседе с изданием Voice она объяснила такое решение просьбой бабушки.
«У меня единственное табу - не сниматься в гробу. Моя бабушка просила этого не делать», - пояснила она.
По словам актрисы, она очень избирательно выбирает роли. Зачастую Чиповской приходится отказывать режиссерам, если ее не устраивает сценарий.
Артистка также поделилась с журналистами личными секретами, в том числе своими методами восстановления после киносъемок.
«Я сплю и ем. Правда, больше ничего. Диван, еда и коты», - сказала она.
При этом Чиповская отметила, что здравомыслящему человеку необходимо уходить в отпуск. Она отдыхает в августе.
Ранее актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу Дмитрия Ендальцева. Фотографии со свадьбы она разместила в личном блоге в соцсети.