Актриса Чиповская объяснила, почему не будет сниматься в гробу

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«У меня единственное табу - не сниматься в гробу. Моя бабушка просила этого не делать», - пояснила она.

По словам актрисы, она очень избирательно выбирает роли. Зачастую Чиповской приходится отказывать режиссерам, если ее не устраивает сценарий.

Артистка также поделилась с журналистами личными секретами, в том числе своими методами восстановления после киносъемок.

«Я сплю и ем. Правда, больше ничего. Диван, еда и коты», - сказала она.

При этом Чиповская отметила, что здравомыслящему человеку необходимо уходить в отпуск. Она отдыхает в августе.

Ранее актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу Дмитрия Ендальцева. Фотографии со свадьбы она разместила в личном блоге в соцсети.