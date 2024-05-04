04 мая 2024, 09:07

Актриса Чиповская объяснила, почему не будет сниматься в гробу

Global Look Press
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Актриса Анна Чиповская не ляжет в гроб ради съемок в фильме. В беседе с изданием Voice она объяснила такое решение просьбой бабушки.

«У меня единственное табу - не сниматься в гробу. Моя бабушка просила этого не делать», - пояснила она.

По словам актрисы, она очень избирательно выбирает роли. Зачастую Чиповской приходится отказывать режиссерам, если ее не устраивает сценарий.

Артистка также поделилась с журналистами личными секретами, в том числе своими методами восстановления после киносъемок.

«Я сплю и ем. Правда, больше ничего. Диван, еда и коты», - сказала она.

При этом Чиповская отметила, что здравомыслящему человеку необходимо уходить в отпуск. Она отдыхает в августе.

Ранее актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу Дмитрия Ендальцева. Фотографии со свадьбы она разместила в личном блоге в соцсети.

Сериалы Кино Режиссер Актеры
05 мая 2024, 03:35
Солисты группы Little Big заявили, что ждут ребенка
РИА «Новости»
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Участники панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут ребенка. Об этом они сообщили в соцсетях.

Пара опубликовала фото, на которой женщина выставила на показ округлившийся живот.

«Кстати, у нас на подходе новый участник группы», - написал Прусикин*.

Коллектив Little Big уехал из России в США в июне 2024 года, при этом артисты отменили тур по России и начали выступать за рубежом.

В августе 2023 года жители Армении призвали Генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело против Прусикина*. По их мнению, артист осквернил христианский крест, когда использовал атрибут как скейтборд и переоделся церковным служителем в Рождество.

* Признан в РФ иностранным агентом

США Россия Музыка
05 мая 2024, 02:31
«Мучительная боль». Певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем
Unsplash
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Поп-звезда 1990-х годов Андрей Губин заявил, что страдает левосторонней прозопалгией лица, а его сердце бьется с перебоями. Об этом сам певец рассказал в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, он часто ходит в медицинской маске и привык к мучительной боли в теле.

«Каждый день у меня сердце бьется с перебоями. <…> Ну, пока не умираю. Мне сказали развивать сердце, я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Я проверился - кровь, сказали, хорошая», - подчеркнул он.

Ранне Губин пожаловался на то, что из-за недуга он сильно изменился и потерял зубы.

«Написали, что прячет за маской выпавшие зубы. Кстати, один выпал. Знаете, когда? На Крещение в этом году», - рассказал артист.

Накануне 50-летия артист прошел медицинское обследование - его результат удивил и певца, и его поклонников. Все анализы оказались в норме. Но Губин не поверил врачам и настаивает на том, что из-за своей болезни боится стать отцом, хотя очень этого бы хотел.

Ранее Губин назвал себя «поврежденным человеком», сказал, что не стесняется этого, хотя и выглядит, по его мнению, очень плохо.

Болезни Врачи Музыка
05 мая 2024, 00:15
«Очень неординарный». Киркоров назвал своего преемника на сцене
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, кто может стать его преемником. Своими предположениями вокалист поделился в выпуске шоу «Сплетни-шейкер» на телеканале Муз-ТВ.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту <…> Очень неординарный, сложный Дима Билан», - заявил артист.

При этом еще несколько лет назад Киркоров также называл Лазарева своим преемником по эстраде.

Филипп Киркоров 30 апреля отметил свое 57-летие. Вместе с ним на празднике были артисты Александр Буйнов, Люся Чеботина, Ольга Бузова, рэпер Дава и другие. Музыкант удивил друзей необычным тостом, в котором признался, что 30 лет назад скончалась его мать Виктория.

Как рассказала продюсер Яна Рудковская, которая тоже присутствовала на мероприятии, праздник прошел в доме у Киркорова. В компании шутили про не ту дверь и вспоминали долгие годы дружбы.

Филипп Киркоров Музыка Сергей Лазарев
04 мая 2024, 16:29
«Счастлива в своем иллюзорном мире». Кудрявцева — о Волочковой
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Телеведущая Лера Кудрявцева переживает за судьбу бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. В своем Telegram-канале она призналась, что искренне хотела помочь танцовщице.

«Зря, все зря. Всегда проще стоять в сторонке в белом пальто. А мне жаль, мне не все равно. Я тот спасатель, которой всех жаль», - написала Кудрявцева.

По ее словам, она публично заговорила об алкоголизме балерины не для того, чтобы вызвать конфликт. Телеведущая утверждает, что таким образом хотела помочь подруге. Позже Кудрявцева поняла, что ее попытки не принесут результаты.

«Помочь можно, если только человек сам этого захочет. Иначе - никак! Она счастлива в своем иллюзорном мире. Ну, а мы, что мы… Челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны», - заключила Кудрявцева.

Балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на предложенную телеведущей помощь. Она порекомендовала Кудрявцевой жить своей жизнью и спасаться самой.

Лера Кудрявцева Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

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