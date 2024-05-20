20 мая 2024, 14:56

Актриса Борзова рассказала, как Пугачева устраняла с эстрады конкуренток

РИА «Новости»
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Вдова выдающегося поэта-песенника Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова считает, что певица Алла Пугачева убирала с эстрады сильных певиц, в которых чувствовала конкуренток, с помощью связей. Об этом она рассказала сайту aif.ru.

Борзова утверждает, что Пугачева использовала свои связи и влияние в высших кругах для того, чтобы преградить путь коллегам, которых считала угрозой. По словам актрисы, певица Аида Ведищева была вынуждена покинуть страну из-за давления со стороны Аллы Борисовны.

«Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности. Которая потом уехала за границу», - поделилась она.

При этом попытки артистки подорвать карьеру Ларисы Долиной не увенчались успехом.

«Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», - пояснила актриса.

Однако некоторая популярная певица с мощным голосом, имя которой Борзова не назвала, была «стерта» с эстрады по инициативе примадонны.

Борзова добавила, что с Лаймой Вайкуле, обладающей более скромными вокальными данными, Пугачева поступила иначе. Она поддерживала с ней дружеские отношения и даже способствовала ее продвижению на сцене, потому что не видела в ней соперницу.

Ранее рок-музыкант Александр Скляр раскрыл, на что пошла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил, что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
20 мая 2024, 14:09
Блогеру Марии Погребняк сделали предложение
РИА «Новости»
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Блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом и спортсменом Игорем Головинским. В своем Telegram-канале она сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца.

Погребняк рассказала, что они решили пройтись в парке Лужники в Москве в один из солнечных дней. Во время прогулки они присели отдохнуть на лавочке. Блогер хотела проверить рабочие сообщения, но Головинский попросил ее подержать в руке небольшой предмет. К ее удивлению, это оказался футляр с кольцом.

«„Что это?“ - задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да», - рассказала Погребняк.

Ранее дочь режиссера Филиппа Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее. Она обручится с Вадимом Королевым.

Спортсмены Семья Свадьбы Блогеры Москва
20 мая 2024, 13:37
Загитова отметила 22-летие в бикини на яхте
РИА «Новости»
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Фигуристка Алина Загитова отметила 22-й день рождения на яхте. Она снялась в бикини и выложила фото в своих социальных сетях.

Фигуристка призналась, что для номера в шоу тренера Этери Тутберидзе она смотрела уроки китайских коллег. Она выступала под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов», которую снял режиссер Чжан Имоу.

Ранее она призналась, что хотела бы сняться в кино в будущем. Девушка сообщила, что видит себя в качестве актрисы. При этом роли, которые ранее ей уже предлагали сыграть, спортсменке не очень нравились.

Спортсменка позировала в сером купальнике - топе и стрингах. На еще одном снимке она надела черный топ и трусы с завязками.

Фанаты высоко оценили новый контент фигуристки.

«Шикарная, сексуальная, взрослая, красивая девушка», - написали они.

Фото Фигурное катание Фанаты Соцсети Алина Загитова
20 мая 2024, 13:16
Кейт Миддлтон столкнулась с жесткими побочными эффектами химиотерапии
Global Look Press
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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон настигло поражение кожи и костного мозга из-за химиотерапии. Об этом сообщило издание RadarOnline.

В настоящее время принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием высокопоставленный королевский придворный.

Доктор Стюарт Фишер подчеркнул, что рак и лечение химиотерапией сильно повлияли на здоровье принцессы. Они затронули костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

Недавно принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон. В конце апреля супруги отметили 13-ю годовщину свадьбы.

Великобритания Королевская семья Британии Рак
20 мая 2024, 12:36
Леонид Агутин высказался о разводе с Анжеликой Варум
РИА «Новости»
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Причиной развода певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум может стать шопинг. Об этом артист порассуждал в эфире НТВ.

Певица через неделю отметит 55-летний юбилей. В связи с этим Агутин ломает голову - он не знает, что подарить жене. Артист отметил, что не ходит на шопинг и совершенно не разбирается в брендах.

«Я ненавижу шопинг. Это беда, просто какой-то кошмар», - поделился он.

Агутин уверен, что совместный поход за одеждой станет концом их брака.

«Наша супружеская жизнь закончится на этом», - подчеркнул певец.

Отчаявшийся артист задумался о покупке острова на реке Каме. По его словам, Варум оценит место, где сможет спрятаться от посторонних глаз и папарацци.

В марте певица крупно оскандалилась на концерте своего мужа. Она исполняла песню «Как не думать о тебе» и запнулась, чем вызвала смех у зала и гитаристов. После заминки артистка попала в ноты только с третьего раза.

Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес

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