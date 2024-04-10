10 апреля 2024, 02:58

Актриса Блейк Лайвли появилась на публике в колье с жемчугом вместо бюстгальтера

РИА «Новости»
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Прилетевшая на съемки в Италию американская актриса Блейк Лайвли облачилась в откровенный белый костюм, в котором бюстгальтер ей заменило жемчужное колье. Кадры с ней опубликовало издание Daily Mail.

Актрису подловили папарацци, когда она находилась на съемочной площадке фильма «Простая просьба-2». Лайвли появилась на публике в откровенном образе.

Она предстала в стильном белом костюме, состоящем из широких брюк и укороченного жакета с завышенной талией. При этом он оказался без спинки, которую заменили жемчужные нити. На груди она также разместила несколько жемчужных ожерелий, заменивших ей, вероятно, еще и бюстгальтер.

Свой образ она дополнила широкополой шляпой в тон и круглыми солнцезащитными очками. Стилисты собрали ей волосы в хвост, а визажисты сделали нюдовый макияж.

Ранее возлюбленная актера Джейсона Стетхэма модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку в честь 40-летия бренда Dolce & Gabbana в прозрачном платье и чулках.

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10 апреля 2024, 02:42
Дружбе конец? Киркоров назвал Пугачеву бабушкой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» на телеканале НТВ назвал Аллу Пугачеву бабушкой. Эта реплика вызвала бурную реакцию в зрительном зале, сообщило издание 7days.

После развода в 2005 году Киркоров и Пугачева долгие годы поддерживали тесные отношения. Но недавние публичные высказывания Примадонны о России видимо стали последней каплей для бывшего мужа.

Киркоров высказался о певице в шутку на шоу. Это произошло в рамках конкурса юмористических выступлений, где звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание самой забавной персоны.

Исполнитель назвал Пугачеву бабушкой, что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.

«Не бабушка, а подруга», - добавил артист, что еще больше развеселило судей.

Ранее Киркоров впервые раскрыл тайну о любимых женщинах. Откровенным заявлением артист поделился в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров Алла Пугачева
10 апреля 2024, 02:18
Внука Аллы Пугачевой взяли на воспитание чужие люди
РИА «Новости»
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В семье певицы Аллы Пугачевой несколько лет назад появился приемный ребенок. Это внук ее покойного брата — полковника запаса Евгения Пугачева, сообщило издание kp.ru. Сейчас за мальчиком смотрит водитель артистки.

Мальчика Евгения, которому сейчас 13 лет, назвали в честь дедушки. Он очень похож на певицу - у него такие же рыжие волосы и фирменная щербинка. Все эти годы исполнительница активно помогает племянницу и называет его внуком.

В деревне Грязь рядом с домом Примадонны до сих пор живет ее водитель Игорь Польшиков. Пугачева, которая сейчас проживает с Максим Галкиным* в Израиле, поручила ему опеку над своим внучатым племянником. За воспитание мальчика Польшиков получает около 200 тысяч рублей в месяц.

В марте Генпрокуратура направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента певице Алле Пугачевой.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

В семье певицы Аллы Пугачевой несколько лет назад появился приемный ребенок. Это внук ее покойного брата - полковника запаса Евгения Пугачева, сообщило издание kp.ru. Сейчас за мальчиком смотрит водитель артистки.

Израиль Дети Семья Россия Алла Пугачева Максим Галкин
10 апреля 2024, 00:55
«Органы тянулись к горлу». Отец погибшего певца Кунгурова рассказал о его болезни
РИА «Новости»
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Отец оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова, покончившего с собой в Москве, рассказал о болезни сына. По его словам, мужчина страдал не от депрессии, сообщил сайт kp.ru.

По словам Виктора Кунгурова, болезнь была хитрая, с которой человек теряет лицо, себя и тело. При этом он вроде существует, но ничего не чувствует. Отец Кунгурова вспомнил, что певец двигался, но рассказывал, что у него голова «где-то там».

«Внешне здоровый парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри будто тянулись ему прямо к горлу», - поделился собеседник издания.

Евгения Кунгурова нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Его жена обратилась в экстренные службы после того, как получила сообщение от супруга о самоубийстве.

Певца Сергея Пенкина шокировала гибель звезды шоу «Голос». Ранее он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.

Москва Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 23:07
«Ждем». Арзамасова и Авербух снова станут родителями
РИА «Новости»
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Бывший фигурист и хореограф Илья Авербух и его жена — актриса Елизавета Арзамасова — ждут второго ребенка. Радостной новостью звезда сериала «Папины дочки» поделилась в социальных сетях.

Актриса опубликовала фотографию вместе с мужем, на которой отчетливо виден ее округлившийся живот. Пост Арзамасова сопроводила одним словом: «Ждем».

Арзамасова и Авербух поженились четыре года назад. Разница в возрасте у супругов 20 лет. В 2021 году родился их первый ребенок - сын Лев.

Ранее Авербух признался, что познакомился с юной актрисой, когда ей было 14 лет. Тогда Арзамасова вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали шоу «Ледниковый период».

В марте поклонники Арзамасовой заподозрили, что актриса снова беременна. Поводом послужило видео в соцсетях артистки, на котором она отмечала свой день рождения. На одном из кадров внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот именинницы. Но на комментарии с вопросом о возможной беременности ни Арзамасова, ни Авербух не отвечали.

Дети Беременность Сериалы Соцсети Илья Авербух

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