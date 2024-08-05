Актриса Анастасия Задорожная родила первенца в 38 лет

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«Привет», - лаконично подписала снимок Задорожная.

На фото можно разглядеть маленькую ручку малыша. Пол младенца не уточняется.

Актриса с 2019 года не снималась в полнометражном кино и сериалах, а в 2020-м вышла замуж за бизнесмена. О своей беременности звезда сообщила 10 мая , когда уже была на внушительном сроке.

Ранее в СМИ появилась информация, что 34-летняя австралийская актриса Марго Робби ждет первого ребенка. Однако будущая мать пока официально не подтверждала это.

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