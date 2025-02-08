08 февраля 2025, 11:07

Активисты потребовали закрыть Канье Уэсту въезд в Россию

Global Look Press
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Рэперу Канье Уэсту следует запретить въезд в Россию в связи с его высказываниями о Гитлере и нацизме. С таким обращением выступили участники движения «Ветераны России», сообщил Telegram-канал Shot.

Они обратились в МИД с требованием признать музыканта персоной нон грата после того, как он признался в любви к Гитлеру и назвал себя нацистом. Активисты выразили уверенность, что слова Уэста подпадают под статью о реабилитации нацизма.

Рэпер опубликовал в соцсети ряд странных сообщений с нецензурной лексикой и без знаков препинания. В них он признался, что считает «всех белых людей расистами», а себя - «королем». Также артист заявил о «ненависти к рэперам» и раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за то, что тот на инаугурации президента Дональда Трампа «украл нацистский стиль».

После этого дизайнер Гоша Рубчинский объявил, что больше не будет сотрудничать с принадлежащим рэперу брендом Yeezy. Он выразил благодарность команде за проделанную совместную работу и полученный опыт.

Россия МИД РФ Канье Уэст
08 февраля 2025, 06:27
Волочкова начала год с мира и счастья и передумала судиться из-за пенсии
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решила больше не судиться за свою пенсию, так как начала новый год с миром и счастьем. Об этом звезда заявила РИА «Новости».

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», - сказала Волочкова.

Артистка также рассказала, что сейчас она организовывает свадьбу своей дочери и в том числе поэтому не настроена заниматься судом.

По закону балерина может получать пенсию уже через 15 лет стажа. А в случае, если она не подтвердит стаж в качестве солистки балета, пенсия будет выплачиваться на общих основаниях с 60 лет.

В октябре прошлого года Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду России, который она подала из-за того, что ПФ «потерял 15 лет ее стажа» и теперь балерина не может выйти на пенсию.

Пенсия Суд Законы Женщины Россия Анастасия Волочкова Москва
07 февраля 2025, 10:10
Звезду «Белых ночей» Стриженова срочно госпитализировали с инфарктом мозга
РИА «Новости»
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У актера фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 95-летнего актера экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, который еще называют инфарктом головного мозга. В таких случаях сильно нарушается мозговое кровообращение.

Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», - заявил кинорежиссер, сценарист и сын Стриженова Александр в беседе с журналистами.

Артист известен благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Мой любимый клоун», «Овод», «Юность Петра», «Пиковая дама» и «Его звали Роберт».

В январе стало известно о госпитализации звезды сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко. У артиста начались судороги.

Инсульт Фильмы Актеры Артисты
07 февраля 2025, 00:30
Скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности»
Freepik
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На 83-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России и актер Санкт-Петербургского Театра имени Комиссаржевской Анатолий Худолеев. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

Как рассказали коллеги артиста, последний раз Худолеев вышел на сцену 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске», где он играл роль немногословного и жесткого, но готового на поступки отца главной героини - Помигалова.

За время своей работы в театре Худолеев сыграл более 50 ролей. Кроме этого, он много снимался в кино и сериалах. «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности» - далеко не полный список работ артиста.

«Тонкий, ироничный, нежный, галантный. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», - охарактеризовали Худолеева в театре.

Коллеги актера добавили, что дату и время прощания сообщат позднее.

Ранее советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. Зрителям актер запомнился по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», и других.

Сериалы Кино Песни Россия Спектакль Театры Актеры Артисты
06 февраля 2025, 21:41
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих детях
РИА «Новости»
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Никто из шестерых детей Анджелины Джоли «не горит желанием» заняться кинематографом профессионально. Об этом актриса рассказала в интервью журналу People.

Джоли признала, что всегда хотела, чтобы ее дети росли в окружении кино и были креативными. Но им это просто неинтересно. Прохладнее всего к индустрии относится 18-летний Шайло. Актриса полагает поведение своих детей в данном ракурсе «довольно глупым».

При этом Анджелина Джоли также отметила, что это не значит, что ее дети - Мэддокс, Макс, Захара, Шайло и близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин, - не связаны с киноискусством по-своему.

«Да, они были со мной на съемочной площадке. И некоторые из них танцуют, некоторые рисуют, некоторые любят театр, но никто из них не горит желанием оказаться на экране», - объяснила актриса.

Ранее стало известно, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением.

Дети Кино Анджелина Джоли

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