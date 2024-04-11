Актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу

Известный благодаря роли в фильме «Достучаться до небес» актер рассказал, что в 2023 году получил травму ноги. На месте раны образовалась язва, которая со временем только увеличивалась. На данный момент Швайгер принимает курс антибиотиков.

Несмотря на серьезность состояния и негативные прогнозы, актер сохраняет оптимизм. Пока Швайгеру запрещено выходить за пределы медицинского учреждения, но он намерен отправиться в Нью-Йорк на премьеру нового кинопроекта Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где исполнил одну из главных ролей.

Ранее звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти заявила, что начала готовиться к смерти из-за рака молочной железы. Она поделилась с поклонниками новостями о состоянии здоровья, добавив, что болезнь прогрессирует.