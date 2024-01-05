«Актерский азарт не покидал его». Константин Желдин умер в возрасте 90 лет

Он подчеркнул, что Желдин был одним из старейших актеров России, до последних дней выходивших на сцену театра «Около дома Станиславского». Также много лет артист прослужил в Театре на Таганке.

«Счастливая жизнь - Желдин до старости (ему недавно исполнилось 90) снимался, был востребован, - любой сразу вспомнит его по роли в „Ликвидации“, а много лет до того - сейчас как раз показывают в очередной раз - в „Семнадцати мгновениях весны“, он сыграл там Холлтофа», - отметил Заславский.

По его словам, хотя годы и брали свое, но актерский азарт не покидал его Желдина.

«[Да,] 90 лет - конечно, преклонный, зрелый возраст, но, когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», - поделился ректор ГИТИСа.