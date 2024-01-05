05 января 2024, 17:34

«Актерский азарт не покидал его». Константин Желдин умер в возрасте 90 лет

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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он подчеркнул, что Желдин был одним из старейших актеров России, до последних дней выходивших на сцену театра «Около дома Станиславского». Также много лет артист прослужил в Театре на Таганке.

«Счастливая жизнь - Желдин до старости (ему недавно исполнилось 90) снимался, был востребован, - любой сразу вспомнит его по роли в „Ликвидации“, а много лет до того - сейчас как раз показывают в очередной раз - в „Семнадцати мгновениях весны“, он сыграл там Холлтофа», - отметил Заславский.

По его словам, хотя годы и брали свое, но актерский азарт не покидал его Желдина.

«[Да,] 90 лет - конечно, преклонный, зрелый возраст, но, когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», - поделился ректор ГИТИСа.

Актеры
05 января 2024, 09:24
Покинувший Россию внебрачный сын Жванецкого украл у жены 75 тысяч долларов
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Живущая в Барселоне журналистка Екатерина Федорова заявила, что ее супруг, внебрачный сын Михаила Жванецкого Андрей Рывкин, украл 75 тысяч долларов. Женщина поделилась скриншотом транзакции в соцсетях, сообщил портал Woman.ru.

«Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня 75 000 долларов», - подчеркнула Федорова.

Журналистка призналась, что не ожидала такого поступка от мужа, который жил с матерью-одиночкой в эмиграции. По ее словам, Рывкин продолжает требовать у нее денег на содержание и оплату отеля.

Сама Федорова ни у кого не просила денег для себя и ребенка. Сейчас она хочет, чтобы Рывкин вернул средства и окончательно исчез из ее жизни.

Сын Жванецкого вместе с Федоровой и ее дочерью от предыдущих отношений покинул Россию в 2022 году. Супруги обосновались в Барселоне, но через некоторое время Рывкин уехал в США. Судя по снимкам из соцсетей, мужчина живет в Нью-Йорке и мечтает покорить этот город.

Сатирик Михаил Жванецкий скончался в Москве в ноябре 2020 года. Ему было 86 лет.

Михаил Жванецкий
05 января 2024, 05:40
«Эту мегеру покарал Бог». Разин объяснил проблемы Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, почему Лолите так не везет после «голой» вечеринки. В интервью The Voicemag он заявил, что это связано с ее выступлением в «Крокус Сити Холле» на концерте в память о Юрии Шатунове.

Тогда Разин проклял всех, кто выступал на том мероприятии. Он заявил, что всех артистов ждет смерть и болезни, как это было с самими участниками группы «Ласковый май». На том вечере была и Лолита Милявская.

Разин напомнил о своих словах, и теперь заявил, что «проклятье» обошло тех, кто там не присутствовал. Например, Дима Билан, по словам продюсера, «творчески спасся».

Выступление Лолиты вырезали их многих новогодних шоу. Она понесла большие репутационные потери.

«А эту мегеру и проститутку Бог покарал, и она творчески умерла. А это, поверьте, страшнее даже, чем физически», - заявил Разин.

Сама Лолита заявил, что 2023 год был замечательным, несмотря ни на что. По словам исполнительницы, она никуда не собирается уезжать из России. Зато планирует убрать квартиру и привыкает быть домохозяйкой.

Андрей Разин Болезни Концерты Россия Интервью Лолита Милявская
05 января 2024, 04:14
Shaman не стал конфликтовать с Пугачевой и назвал ее поклонницей
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, прокомментировал высказывание Аллы Пугачевой, которая процитировала его фразу десятилетней давности. Молодой исполнитель не стал припоминать певице былые обиды и конфликтовать с ней, сообщило издание «Царьград».

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“» - написала ранее Пугачева.

На это Shaman ответил, что сказал эту фразу 10 лет назад на проекте «Фактор А». Ее тогда произносили все, ведь такими были правила, но у него действительно получилось доказать эти слова.

По словам Дронова, ему припоминают эту фразу даже спустя столько лет. Однако сам он расценивает это как фанатскую любовь. Исполнитель рад, что теперь в рядах его поклонниц прибыло.

Дронов был участником музыкального конкурса «Фактор А» , но одержать там победу ему не удалось. По словам актера Ивана Охлобыстина, в жюри сидела Алла Пугачева, и она поспособствовала тому, чтобы выгнать молодого артиста из проекта.

Алла Пугачева Актеры конкурсы Shaman
05 января 2024, 02:39
Меладзе прервал гастроли из-за госпитализации отца
РИА «Новости»
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Певец Валерий Меладзе отменил все предстоящие концерты из-за тяжелой болезни своего отца Шота. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Все ближайшие концерты Меладзе были отменены из-за тяжелого состояния его отца», - написала она.

По словам Собчак, Шота Меладзе отправили в одну из подмосковных клиник из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Пожилой мужчина находится без сознания в реанимации Валерий Меладзе сразу же отменил гастроли и прилетел в Россию, чтобы быть рядом со своим отцом.

Ранее стало известно, что выступление вокалиста Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Москве оценили в 12 миллионов рублей, а его жена и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева потребовала 2,5 миллиона. Появление певицы Аллы Пугачевой на празднике стоило 46 миллионов рублей.

Ксения Собчак Валерий Меладзе

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