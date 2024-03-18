18 марта 2024, 12:05

Актеров Зендаю и Тома Холланда заметили вместе на свидании

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Актеров Зендаю Мари Штермер Коулман и Тома Холланда заметили вместе в публичном пространстве в минувшие выходные. Совместный снимок артистов опубликовал сайт Daily Mail.

По данным издания, пара посетила теннисный турнир BNP Paribas Open в Калифорнии. Зендая появилась на свидании в спортивном стиле: белой майке, мини-юбке, толстовке на молнии и кроссовках. Том Холланд выбрал для встречи с возлюбленной белую майку, коричневую рубашку, темные брюки, ботинки и очки.

В феврале Зендаю с Холландом заметили на свидании в Лондоне. Актеры встречаются с 2021 года. Папарацци засняли звезд после вечеринки в честь премьеры второй части фильма «Дюна». Зендая была в черном платье-комбинации, а Холланд - в черном костюме с жилетом и футболкой.

Ранее Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в ситкоме «Универ», заподозрили в новом романе. Актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» с привлекательной девушкой.

Актеры
18 марта 2024, 08:30
Австралийская супермодель созналась в изнасиловании школьника
Unsplash
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В Австралии начался суд над актрисой, участницей шоу «Кто хочет стать супермоделью» Меган Скай Бланкадой. Она созналась в изнасиловании подростка, которому на момент произошедшего не исполнилось 16 лет. Об этом сообщил News.com.au.

Модель выступила в магистратском суде Аделаиды по делу о сексуальном насилии над учащимся частной школы, которое происходило неоднократно в период с января 2021 по ноябрь 2023 года. Она признала свою вину и раскаялась. Судья поместил Меган Скай Бланкаду под стражу до решающего заседания в апреле. Женщине грозит пожизненное заключение.

«В этом деле есть жертва-подросток, и она надеется, что ее признание себя виновным сегодня утром поможет облегчить любое беспокойство или стресс, которые он испытывал по поводу дачи показаний», - сказал адвокат модели Эндрю Грэм.

По другому уголовному делу модель заподозрили в хранении материалов, связанных с эксплуатацией детей. С этим обвинением она не согласилась. Приговор вынесут в мае.

В Пензе учитель информатики сознался в отправке интимных фото в чат своих учениц. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Уголовное дело Модели Австралия Педофилы Изнасилования
18 марта 2024, 04:41
Звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в Новосибирске
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Об этом сообщило издание НГС.

Актер заявил, что организаторы встречи очень плохие и не умеют встречать гостей, поэтому он вынужден покинуть кинотеатр. Кологривый заявил, что устроит фан-встречу, причем она будет демократичной.

«Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», –заявил артист.

Автограф-сессия с актером, приехавшим в родной город на фестиваль кино «Семейные традиции», прошла в субботу, 16 марта, в кинотеатре «Победа». Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, произошло недопонимание у руководства кинотеатра с одним из сотрудников Кологривого.

Причину скандала не назвали, но отметили, что конфликт удалось уладить. Актер вернулся на автограф-сессию к поклонникам.

Ранее Алексей Панин* оскорбил Кологривого , который до этого назвал Александра Абудлова«скучным актером».

* Признан иноагентом на территории России.

Фанаты Скандалы Сериалы Кино Сибирь Актеры
18 марта 2024, 03:12
Стало известно, кто прятался за маской Арлекина на шоу «Маска»
Unsplash
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В шестом эпизоде пятого сезона шоу «Маска» члены жюри рассекретили Арлекина, который был одним из любимчиков зрителей. Программу показали на телеканале НТВ.

Выпуск показали вечером в воскресенье, 17 марта. Руководство канала решило перенести трансляцию на позднее время из-за проведения президентских выборов в России.

На этот раз номинантами на вылет стали Кот, Щенок и Арлекин. Кота спасли благодаря иммунитету, полученному им в первой программе сезона. Щенка судьи решили оставить практически единогласным решением, а вот Арлекину не повезло.

При опросе судей, кто может скрываться под маской, большинство ответило, что это Мия Бойко. Только Тимур Родригез назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Жюри угадало, кто скрывался под маской Арлекина.

Ранее Филипп Киркоров п ообещал выгнать с проекта «Маска» рэпера Давида Манукяна , известного как Дава. При этом певец не уточил, чем исполнитель вызвал у него недовольство.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес
18 марта 2024, 02:51
«Докладываю». Лолита ответила Собчак на приглашение пойти на выборы
РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале, что отдала свой голос еще 15 марта.

Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале , что отдала свой голос еще 15 марта.

«Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась», - написала она.

Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале , что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она адресовала Лолите сообщение со словами: «Лолита, ты следующая».

Блогер Анастасия Ивлеева также проголосовала на выборах президента России. О личном посещении в избирательный участок телеведущая рассказала в своем Telegram-канале. В своем посте она написала, что вошла «ту самую дверь».

Ксения Собчак Выборы Выборы президента — 2024

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