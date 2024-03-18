Актеров Зендаю и Тома Холланда заметили вместе на свидании

По данным издания, пара посетила теннисный турнир BNP Paribas Open в Калифорнии. Зендая появилась на свидании в спортивном стиле: белой майке, мини-юбке, толстовке на молнии и кроссовках. Том Холланд выбрал для встречи с возлюбленной белую майку, коричневую рубашку, темные брюки, ботинки и очки.

В феврале Зендаю с Холландом заметили на свидании в Лондоне. Актеры встречаются с 2021 года. Папарацци засняли звезд после вечеринки в честь премьеры второй части фильма «Дюна». Зендая была в черном платье-комбинации, а Холланд - в черном костюме с жилетом и футболкой.

Ранее Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в ситкоме «Универ», заподозрили в новом романе. Актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» с привлекательной девушкой.