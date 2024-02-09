09 февраля 2024, 02:22

Актера Збруева наградили орденом Александра Невского

РИА «Новости»
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Актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», - говорится в документе.

Этим же указом писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей России Павла Басинского наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Путин также подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоился награды за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.

Ордена Мужества посмертно получили члены экипажа сбитого под Белгородом Ил-76. Награды вручили родственникам шести погибших летчиков.

Награды Россия Владимир Путин Актеры
08 февраля 2024, 13:32
Упал в гололед. Жена Панкратова-Черного прокомментировала новость об инфаркте
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Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный поскользнулся, медики оказали ему необходимую помощь. Жена артиста, киновед Юлия Монахова опровергла «360» слухи об инфаркте.

«Сейчас все в порядке. Упал в гололед», - заявила она.

Юлия Монахова назвала враньем сообщения пабликов о том, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Она опровергла острые проблемы с сердцем.

Источник «360» сообщил, что скорая помощь вечером 5 февраля приезжала домой к Александру Панкратову-Черному. Актера увезли в больницу с предварительным диагнозом «пароксизмальная аритмия».

Звезду фильма «Где находится нофелет?» госпитализировали с подозрением на инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot. Он почувствовал себя плохо в машине по пути в Раменки. Вызвали скорую помощь, актер пожаловался врачам на боль в груди. Позднее журналисты заявили, что диагноз не подтвердился - вместо проблем с сердцем у пациента нашли перелом пяти ребер. Александр Панкратов-Черный поскользнулся во время гастролей в Красноярске, но ощутил сильную боль после возвращения в Москву.

Актеры
08 февраля 2024, 08:13
Организаторы отменили концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке
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Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте. Представитель концертного зала Fesco Hall сообщил об этом РИА «Новости».

«Отменили концерт», - подтвердил он.

На сайте Fesco Hall оставили анонс выступления Кристины Орбакайте 19 марта, но убрали кнопку онлайн-продажи. Певица планировала привезти программу «На Бис!» и поставить, по словам организаторов, музыкальный спектакль с хитами и новыми песнями.

В таком же формате оставили объявление о концерте Дианы Арбениной 27 февраля - общественники просили отменить оба выступления. Муниципальный центр управления заявлял, что законных оснований для запрета не нашли.

Общественное движение «Культурный фронт России» попросило главу Владивостока Константина Шестакова отменить концерты певиц. Чиновник рекомендовал организаторам принять решение самостоятельно «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения». МЦУ напомнило, что Кристину Орбакайте не вносили в список иноагентов, а ее репертуар не противоречил закону. Из-за невозможности работать в России от артистки ушел концертный директор.

Концерты Музыка Владивосток
08 февраля 2024, 01:28
Эстонские власти отменили концерт Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну
РИА «Новости»
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Концерт российской певицы Клавы Коки запретили в эстонской столице. Об этом сообщила газета Postimees.

Мероприятие ланировали на 29 марта. Как отметили в издании, артистку не пустили из-за поддержки специальной военной операции. Местное МВД имеет право запретить въезд таким людям, даже если у них есть необходимые документы и виза.

«Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую спецоперацию на Украине», - заявил советник по коммуникациям Минкульта Эстонии Ханнус Лууре.

По данным газеты, певице закрыли въезд в страну до 2027 года.

Ранее Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Также перед гостями спели вокалисты Ольга Бузова, Кравц, Просто Лера и другие.

Концерты Россия Эстония
08 февраля 2024, 01:01
Директор Орбакайте отрекся от певицы после отмены ее концертов в России
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте осталась без концертного директора в России. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в беседе с НСН.

Он отметил, что беседовал с Александром Качаном, который был директором звезды. Тот рассказал, что артистка не работает в России и у нее нет шансов на проведение гастрольного тура по родине.

«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки», - заявил Полупанов.

Он отметил, что Орбакайте покинула Россию несколько лет назад и вышла замуж за американца. Сначала вокалистка жила на две страны, но после начала спецоперации перебралась в Штаты насовсем. В последний раз певица приезжала на родину на «Песню года».

Ранее стало известно об отмене гастрольного тура Орбакайте, запланированного на март. Как заявил организатор мероприятий Оганнес Тухманян, сейчас нет возможности провести концерты этой вокалистки.

Концерты Песни Россия

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