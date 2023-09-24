Актера «Уральских пельменей» обокрали в Екатеринбурге

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По данным издания, Ершов приехал на студию звукозаписи и оставил вещи в машине. Спустя пять минут ему позвонили из компании, которая устанавливала на авто сигнализацию.

«Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу - а заднее стекло разбито, украден мой ноутбук и рюкзак», - сказал актер.

Он добавил, что в рюкзаке были его документы и паспорт жены, а в ноутбуке хранились материалы для нового сериала.

Полицейские Екатеринбурга зарегистрировали заявление о краже. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве задержали 55-летнего жителя Подмосковья. Его подозревают в краже более миллиона рублей из сейфа в офисном здании. По данным следователей, мужчина просто зашел в офис, нашел в ящике стола ключи от сейфа и забрал деньги.