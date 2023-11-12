12 ноября 2023, 16:04

Актера Соломина могут перевести в обычную палату после перенесенного инсульта

РИА «Новости»
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Перенесший инсульт актер Юрий Соломин находится в стабильно тяжелом состоянии, но уже в понедельник, 13 ноября, его могут перевести в обычную палату. Об этом «360» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Юрий чувствует себя нормально, состояние стабильно тяжелое. Но, возможно, завтра его переведут в обычную палату. Можно сказать, идет на поправку», - сказала она.

Соломина доставили в отделение реанимации после перенесенного инсульта днем 6 ноября. Михайлова подтверждала «360», что актер терял также сознание.

СМИ сообщали, что у Соломина парализовало левую сторону тела. При этом медики не исключали временный характер недуга.

По информации Telegram-канала Mash, у 88-летнего Соломина из-за нарушения кровообращения в головном мозге развилась деменция , он не помнит некоторые события из жизни и как попал в больницу.

Больницы Актеры Москва 2023
12 ноября 2023, 04:03
Супруг Ахеджаковой рассказал, куда пропала актриса
РИА «Новости»
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Актриса Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства и не дает комментариев из-за ситуации с работой. Об этом заявил муж народной артистки России Владимир Персиянов в комментарии Telegram-каналу «Абзац».

«По ряду причин Лия Меджидовна не может давать никаких комментариев в связи с раскладом с работой», - заявил Персиянов.

Кроме того, мужчина рассказал об их с Ахеджаковой отношении к кризису на Ближнем Востоке.

«Все наши мысли на стороне Израиля. Мы все понимаем», - сказал он.

В начале сентября стало известно, что полиция начала проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Обращение в МВД по поводу актрисы написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Причиной жалобы стало появление Ахеджаковой на сцене немецкого театра с флагом Украины.

Сама Ахеджакова пояснила, что украинский флаг после спектакля на сцену вынес провокатор. Он был в толпе поклонников, которые дарили актрисе цветы, и вручил букет вместе с флагом.

Кино Театры Актеры
12 ноября 2023, 02:46
Появилась запись последнего интервью звезды «Ворониных» Клюева
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. Последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием. Последнее интервью актера недавно представили в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Звезда сериала «Воронины» узнал о страшном недуге не сразу. В опубликованной беседе Клюев рассказал, что изначально ему поставили диагноз «невралгия», который оказался ошибочным.

«И я лечил невралгию, но ничего не проходило. Я репетирую в театре, а меня разрывает кашель. Я - к врачу в поликлинику Малого театра, там мне говорят: у вас воспаление легких. В Боткинской больнице у меня откачали полтора литра жидкости и сказали - у вас онкология», - рассказал Клюев.

Врачи пробовали разные методы, чтобы спасти жизнь известного актера. Но ничего не помогало. Спустя два года болезнь как будто отступила и Борис Клюев вновь стал сниматься. Однако смертельный недуг вернулся, вот только артист уже не мог уйти со сцены театра и продолжал радовать зрителя практически до самой смерти.

Друзья Клюева рассказали, что на здоровье артиста могла сказаться скоропостижная смерть его единственного сына. Он умер во сне от сердечной недостаточности.

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин показал кадры последнего съемочного дня с участием Бориса Клюева.

Сериалы Актеры
11 ноября 2023, 21:56
Умерла новорожденная дочь звезды сериала «Игра престолов»
Википедия
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Исландский актер Хафтор Бьернссон, сыгравший Грегора Клигана Гора в сериале «Игра престолов», сообщил о смерти своей новорожденной дочери, которая прожила всего два дня. Об этом 34-летний артист написал на своей странице в Instagram*.

«После заметного снижения движения мы узнали, что ее сердце перестало биться. Словами не могу описать нашу боль от этой утраты», - подчеркнул он.

Супруга Бьернссона Келси родила на 21-й неделе беременности. Врачи боролись за жизнь новорожденной девочки, но спасти ее не удалось. По словам Бьернссона, у ребенка снизилась моторика и остановилось сердце. Родители успели дать ей имя Грейс Морган. У пары также есть трехлетний сын.

Ранее стало известно о смерти британского актера Даррена Кента , который сыграл роль пастуха в «Игре престолов». Ему было 36 лет. Артист страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.

Дети Сериалы Игра престолов
11 ноября 2023, 16:13
«Вы еще обо мне услышите». Пугачева ответила «клеветникам и завистникам»
РИА «Новости»
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Алла Пугачева, недавно посетившая Россию, обрушилась с критикой в адрес следящих за ее передвижениями россиян. В своем Instagram* певица назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников» и пообещала, что о ней еще услышат.

«Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», - заявила Пугачева.

По мнению артистки, авторы «абсурдных вымыслов и наглого вранья» в ее адрес преследует цель оттолкнуть от нее слушателей, для которых она «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». Но, как подчеркнула певица, достичь этих целей не получится.

«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная», - добавила она.

Затронула Пугачева и тему своих сбережений, указав, что она их зарабатывала сама. Тут же она напомнила, что счастье вовсе не в деньгах, а главным богатством является свобода.

Под занавес артистка неожиданно вспомнила свою беседу с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“» - предупредила Пугачева.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

Алла Пугачева

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