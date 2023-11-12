Актера Соломина могут перевести в обычную палату после перенесенного инсульта

«Юрий чувствует себя нормально, состояние стабильно тяжелое. Но, возможно, завтра его переведут в обычную палату. Можно сказать, идет на поправку», - сказала она.

Соломина доставили в отделение реанимации после перенесенного инсульта днем 6 ноября. Михайлова подтверждала «360», что актер терял также сознание.

СМИ сообщали, что у Соломина парализовало левую сторону тела. При этом медики не исключали временный характер недуга.

По информации Telegram-канала Mash, у 88-летнего Соломина из-за нарушения кровообращения в головном мозге развилась деменция , он не помнит некоторые события из жизни и как попал в больницу.