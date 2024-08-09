09 августа 2024, 17:10

Актера Смольянинова оштрафовали на 47 тысяч рублей

Global Look Press
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Актера Артура Смольянинова* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 47 тысяч рублей», - уточнили в инстанции.

Соответствующее постановление вынес Черемушкинский районный суд Москвы. Подробности о том, какое конкретно правонарушение совершил актер, не приводятся.

Ранее стало известно, что уехавший из страны Смольянинов* оставил в России долги по невыплаченным штрафам и кредитам в 164 тысячи рублей. Последние штрафы от ГИБДД он получил в 2024 году.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Штрафы Суд Россия Актеры Иноагенты Москва
09 августа 2024, 16:55
Против певицы Наргиз потребовали возбудить дело из-за татуировки с Бандерой
Global Look Press
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Общественное движение «Зов народа» направило заявление генпрокурору России Игорю Краснову с требованием возбудить против певицы Наргиз Закировой уголовное дело из-за татуировки с идеологом украинского национализма Степаном Бандерой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистку потребовали проверить по статьям «Реабилитация нацизма» и «Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». По информации издания, у Закировой осталась недвижимость в Москве.

В 2022 году певице закрыли въезд в Россию на 50 лет. Сейчас она живет в Соединенных штатах.

На днях Наргиз в своем блоге продемонстрировала левую ногу, на которой было набито лицо Бандеры на фоне красно-черного флага. О планах сделать такую татуировку она заговорила прошлой осенью в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Россия Наргиз Закирова Игорь Краснов
09 августа 2024, 16:25
«Предмет моей гордости». Собчак похвасталась квартирой в ОАЭ за 1,6 млн долларов
Global Look Press
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Телеведущая Ксения Собчак заявила о гордости, которую она испытывает за покупку квартиры в Дубае. Журналистка рассказала, что жилье обошлось ей в 1,6 миллиона долларов.

Телеведущая Ксения Собчак заявила о гордости , которую она испытывает за покупку квартиры в Дубае. Журналистка рассказала, что жилье обошлось ей в 1,6 миллиона долларов.

«Мне осточертели эти разговоры про мою дубайскую квартиру. Это не тайна, это предмет моей гордости», - сказала она.

Собчак пояснила, что взяла трехкомнатную квартиру в Дубае в рассрочку. Площадь объекта составила 162 квадратных метра.

В августе этого года стоимость недвижимости подскочила до 1,9 миллиона долларов.

Журналистка призналась, что покупала квартиру не для проживания, а в качестве инвестиции. Наблюдая такой рост цены, она задумалась о покупке еще одного объекта в Дубае.

Недавно Собчак удивилась, что основатель Telegram Павел Дуров равнодушен к роскоши. Она предположила, что предприниматель показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте.

Ксения Собчак Недвижимость ОАЭ Дубай
09 августа 2024, 14:27
Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии
Global Look Press
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Певица Кэти Перри едва не потеряла купальник во время отдыха на пляже в Италии. Фотографы издания Daily Mail засняли этот курьезный момент на камеру.

Ранее 18-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба также сфотографировалась в бикини на пляже. Девушка показала в своем блоге, как отдыхает в Монако вместе с подругами.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Перри проводила время вместе со своим мужем, актером Орландо Блумом. Она плавала в море в темно-зеленом бикини и очках и в какой-то момент решила поправить лиф, который сильно спадал.

Позже певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram* фотосет уже в другом купальнике. На снимках она позирует на фоне моря и яхт в крошечном черно-белом бикини.

Отдых Италия Кэти Перри
09 августа 2024, 14:14
«Мы все свободные люди». Подруга Дурова Болгар — о его участии в донорской программе
Global Look Press
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Ирина Болгар, которая родила создателю Telegram Павлу Дурову троих детей, заявила, что не препятствовала его участию в донорской программе. Об этом она сообщила журналистам РИА «Новости».

«Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным», - отметила Болгар.

Она пояснила, что Дуров рассказывал ей о донорской программе. По словам женщины, она не противилась этому, так как донорство генетического материала - анонимный процесс.

Болгар заявила, что участие бизнесмена в донорстве никак не повлияло на их взаимоотношения, пока Дуров не рассказал об этом публично.

Она подчеркнула, что уважает выбор и решения других людей, но и сама вправе делать, как считает нужным.

До этого Болгар в беседе с журналистами объяснила, почему они с Дуровым не поженились. По ее словам, предприниматель боялся, что в случае развода придется делить совместно нажитое имущество.

Дети Отношения Павел Дуров

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