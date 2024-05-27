27 мая 2024, 03:23

Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили в Лос-Анджелесе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американского актера, продюсера и сценариста Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе, когда он столкнулся с грабителями, взломавшими его машину. Об этом сообщила газета Variety.

Гибель актера подтвердил его агент Дэвид Шаул.

«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», - рассказал он.

По словам матери Уэктора, ее сын увидел, как трое неизвестных пытались взломать его машину и украсть катализатор. Он попытался помешать краже, но преступники в него выстрелили и скрылись с места преступления. Актера доставили в местную больницу, но врачи не смогли его спасти. Полиция уже ищет нападавших.

У актера остались мать и двое младших братьев.

Уэктор дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», периодически появляясь в проекте в эпизодических ролях с 2007 по 2009 год.

В его фильмографии, в частности, есть роли в таких сериалах, как «Мир Дикого Запада», «Пожарная часть 19», «Сибирь», фильмах «Главная больница» и «Крейсер».

США Стрельба Сериалы Ограбления Машины Актеры
27 мая 2024, 01:47
Две участницы вылетели из шоу «Сокровища императора» со скандалом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывших жен футболистов Алану Мамаеву и Марию Погребняк выгнали после скандала с проекта «Сокровища императора». Об этом Погребняк сообщила в своем Telegram-канале.

«Наше с Аланой участие в шоу „Сокровища императора“ подошло к концу. Чип и Дейл сыграли свою роль. Пришла пора вернуться к своей обычной жизни», - написала она.

Вместе с Мамаевой они не прошли последнее испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, причем ногами и так, чтобы он не упал на землю. Просто оказались самыми последними. По ее мнению, их с подругой подставили.

Мамаева также пожаловалась, что у нее разболелось колено. В передаче воланчика не помогли и «17 лет брака с футболистом», подчеркнула Погребняк.

Подруги оказались аутсайдерами, их выгнали с проекта. Погребняк расплакалась и обвинила блогера Евгения Ершова, что он воткнул им с Аланой «нож в спину». В предыдущем испытании она предлагала ему поменяться заданиями, но тот не согласился.

Ранее Ольга Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с участником шоу и бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

Скандалы Россия Ток-шоу
27 мая 2024, 01:31
Петросян появился на премьере фильма с другой женщиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Евгений Петросян посетил премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве» с актрисой Джульеттой Степанян, с которой и вышел на красную дорожку. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Петросян сыграл в картине роль дедушки. На вопрос журналистов, почему он не вышел на красную дорожку вместе с супругой Татьяной Брухуновой, предпочел не распространяться. При этом на его правой руке заметили обручальное кольцо, так что у артиста с молодой женой, видимо, все хорошо.

Петросян прибыл на премьеру в стильном коралловом пиджаке и бабочке.

«Я сегодня пришел в том же, в чем пришел бы и на любое другое мероприятие», - признался артист.

Это первая роль Петросяна в кино. Он рассказал, что его часто спрашивали, почему он решил сняться в фильме. По его словам, просто так звезды сошлись, но если ответить одним словом, недавно появившемся у него в спектакле, то «покачану».

Ранее Брухунова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию с подросшей дочерью , которую нарядила в бежевые рубашку и штаны, повязав на голову косынку с красными сердечками.

Евгений Петросян
27 мая 2024, 00:12
Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с Давой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица и телеведущая Ольша Бузова поцеловалась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой), с которым они расстались три года назад, на реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом сообщил Пятый канал.

Артистка настолько расчувствовалась, что чуть не расплакалась. Ее соведущий Михаил Галустян в это время тактично отвел глаза. Это не первый раз, когда бывшие возлюбленные в рамках проекта выясняли отношения.

Бузова упрекала Манукяна то в трусости, то в пассивности и слабохарактерности. Видеоблогер намекал певице, что сильно изменился с момента их расставания, многое переоценил за последнее время. По его словам, он даже прошел через депрессию.

Отношения Бузовой и Манукяна продлились около года. Они расстались в 2021 году. И если до этого влюбленные всячески демонстрировали поклонникам свою любовь с поцелуями, признаниями и дорогими подарками, но завершение романа оказалось скандальным. Бузова обвинила блогера в изменах и насилии.

Ранее певица Валерия объяснила, почему у Бузовой до сих пор нет серьезных отношений. По ее словам, большинство мужчин боятся сильных женщин с характером, опасаясь некоей конкуренции, так как хотят сами доминировать.

Ольга Бузова Блогеры Музыка Ток-шоу Шоу-бизнес
27 мая 2024, 00:01
Пятилетняя дочь Кудрявцевой попала в больницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пятилетняя дочь актрисы Леры Кудрявцевой попала в больницу. О госпитализации ребенка телеведущая написала в социальной сети Instagram*.

Она рассказала, что у ее дочери все время заложен нос, поэтому ее отправили на обследования. Вместе с ней в больницу лег ее отец - футболист Игорь Макаров.

«[Дочь] дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», - написала Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева сама попала в больницу.

Телеведущая травмировала колено. Врачи диагностировали ей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости и назначили операцию. Уже в середине марта Кудрявцева сообщила о возвращении в эфир.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Больницы Врачи Лера Кудрявцева

Новости по теме