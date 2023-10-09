Актера Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудью и переломом ребер
Российского актера Павла Баршака госпитализировали с переломом ребер и пробитой грудной клеткой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Авторы материала рассказали, что это случилось 8 октября. Артист подрался с неким Александром Табаковым, которой через окно балкона проник в дом к его подруге Анастасии. Между неизвестным и Баршаком началась драка, последний оказался сильнее неприятеля, поэтому мужчина удалился из чужого жилища уже проверенным способом - через окно.
После случившегося актер обратился за медицинской помощью. В больнице врачи диагностировали у него переломы ребер и закрытую травму груди. Сейчас Павел лежит в хирургическом отделении.
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