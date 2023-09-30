Актера Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах
Голливудского актера Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщило издание Daily Beast, массажист, работавший в крупном отеле в Нью-Йорке, на условиях анонимности подал гражданский иск с заявлением, что актер делал ему непристойные предложения.
Массажист также подчеркнул, что Спейси предлагал ему дополнительные деньги за сексуальные услуги. После трех этих инцидентов мужчине пришлось отказаться работать в этом отеле.
Этим летом суд в США оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах и сексуальных преступлениях. Присяжные рассматривали заявления четырех молодых людей, которые работали с актером, когда тот занимал пост художественного руководителя в лондонском театре Old Vic.
Дело Спейси присяжные обсуждали в течение трех дней, в общей сложности, более 12 часов. Оглашение оправдательного приговора произошло в день рождения актера. Услышав вердикт присяжных, Спейси заплакал.