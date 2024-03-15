Актера из сериала «Игра в кальмара» обвинили в домогательствах

По данным следствия, в 2017 года мужчина обнял женщину и поцеловал ее в щеку против ее воли во время своего двухмесячного тура по региону для выступления. В 2022-м ему предъявили обвинение, которое он отверг.

«То, что написано в дневнике потерпевшей, и отчет о консультировании потерпевшей после инцидента во многом соответствует деталям этого дела», - заявил суд.

Кроме того, правоохранители добавили, что показания женщины были последовательными и не были чем-то, что можно было выдумать. Покидая суд после заседания, актер сообщил журналистам, что планирует обжаловать решение.

В конце февраля еще одна женщина обвинила актера Жерара Депардье в домогательствах.