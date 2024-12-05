Актера Бориса Щербакова нашли на лестнице с сотрясением

Читайте нас в:

Звезда фильмов «Криминальный квартет» и «Воскресный папа» упал и сильно ударился головой. Близкие нашли его на лестничной площадке 5 декабря около 00:30 и вызвали скорую помощь.

Щербаков получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга, он находится в состоянии средней тяжести. Сначала, по информации Shot, врачи отправили его в НИИ имени Склифосовского, затем перевели в другую больницу.

Актер пришел в сознание, сообщил Telegram-канал Baza. Он проходит лечение в отделении нейрохирургии.

В августе появились слухи о госпитализации Щербакова из-за проблем с сердцем. Он опроверг их, сообщил о хорошем самочувствии и обвинил журналистов в распространении фейков.