Актера Бардукова госпитализировали в Москве с подозрением на ботулизм и микроинсульт

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Источник Mash уточнил, что Бардукову стало плохо 16 июня. В это время он был дома. Супруга вызвала скорую помощь.

Актер испытывал головокружение, слабость. Кроме того, у него поднялось давление. Мужчину доставили в больницу.

По оценкам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести, добавил собеседник Telegram-канала. По его данным, ближайшие дни Бардукову нужно будет провести под присмотром медиков.

Ранее по факту массового отравления жителей нескольких регионов готовой едой из службы доставки возбудили уголовное дело.

В среду, 19 июня, Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого по делу повара Карима Норматова. Он пробудет в СИЗО до 15 августа.