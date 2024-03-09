09 марта 2024, 17:39

Актер Васильев попал в больницу из-за травмы

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Накануне вечером скорая забрала актера театра на Таганке, заслуженного артиста России Анатолия Васильева в больницу. Ему диагностировали травму колена, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.

Анатолий Васильев является одним из создателей, автором музыки и актером известного спектакля Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана».

Он состоял в браке с популярными актрисами Марией Нееловой, Ией Саввиной и Татьяной Васильевой.

Ранее медицинская помощь потребовалась актрисе Нонне Гришаевой. Она пожаловалась на боль в животе и низкое давление.

Болезни Актеры Москва
09 марта 2024, 15:58
Савичеву обрадовала потеря паспорта перед поездкой на «Золотой граммофон»
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Певица Юлия Савичева потеряла паспорт. Однако артистку это не огорчило, а, напротив, обрадовало, заявила она в личном YouTube-блоге.

«Честно вам сказать? Я рада, потому что вы не видели мой реальный паспорт, как он выглядел на данный момент. Можно сказать, он был разорван окончательно», - поделилась она.

Певица пояснила, что документ повредили собаки, а также он попадал под воду.

Савичева добавила, что обнаружила потерю паспорта перед поездкой в Петербург, где она выступила на премии «Золотой граммофон».

Артистка начала восстанавливать документ, а пока его делают, она будет пользоваться временным удостоверением.

До этого во время «Золотого граммофона» певец Николай Басков обиделся на Александра Ревву. Это случилось из-за того, что комика назвали самым сексуальным артистом.

Паспорта Музыка Шоу-бизнес
09 марта 2024, 14:10
«Кристи должна благодарить маму». Орбакайте не пустили в Кремль в день концерта
РИА «Новости»
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Праздничный концерт в Кремле в честь 8 Марта состоялся без певицы Кристины Орбакайте. Ее выступление отменили в последний момент, сообщил «Московский комсомолец».

«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», - процитировало издание собеседника.

Журналисты также узнали, что Орбакайте в Кремле должна была вместе с Алексеем Воробьевым исполнить старую песню «Просто любить тебя».

Фамилия Орбакайте была в списках в день концерта, но в последний момент номер певицы убрали.

«В тусовке шепчутся: за это Кристи должна благодарить маму, которая всю неделю провоцировала россиян своими выходками», - написали авторы статьи.

Скандал с певицей Аллой Пугачевой разгорелся за несколько дней до празднования 8 Марта. Артистка записала на видео резкое высказывание в адрес певца Стаса Михайлова и России. По ее словам, нормальные люди в страну якобы не собираются возвращаться.

Кремль Концерты Алла Пугачева 8 Марта
09 марта 2024, 09:07
«Вы очень ждали». Киркоров вернулся на сцену в золотом костюме
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он появился в золотом блестящем костюме на сцене шоу «Звезды», анонс которого представили во время программы «Кстати» на платформе VK Video.

«Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров», - отметил артист.

Зрители смогут увидеть премьеру юмористической передачи «Звезды» 9 марта на НТВ и на площадке VK Video.

Суть шоу заключается в борьбе за звание самой смешной звезды среди команд из профессиональных комиков. Юмористы будут соревноваться между собой под руководством приглашенных артистов. Филипп Киркоров стал капитаном одной из команд.

Призовой фонд шоу составил 20 миллионов рублей. Победителя определит жюри.

Ранее певец Филипп Киркоров пожаловался на режиссера Никиту Михалкова , который испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Артист пояснил, что в самый разгар ночи ему позвонил «человек-вселенная» - Михалков.

Филипп Киркоров Шоу-бизнес
09 марта 2024, 03:37
«Алла Борисовна — святая». Джигурда вступился за Пугачеву после скандала с Михайловым
РИА «Новости»
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Шоумен и актер Никита Джигурда назвал певицу Аллу Пугачеву очень талантливой и призвал отказаться от идеи признания ее иноагентом. Свое мнение он выразил в беседе с «Газета.ru».

«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами <…> Алла Борисовна - святая», - сказал актер.

По мнению Джигурды, всем покинувшим родину артистам придется выбрать, на какой они стороне: «свет в лице России» или «злая тьма» Запада, которая приготовила «цифровой концлагерь» для всех людей. Выбор не обойдет стороной и Пугачеву.

«Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», - сказал шоумен.

Ранее стало известно, что активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с требованием признать Пугачеву иноагентом. Так они отреагировали на ее скандальный ответ коллеге по цеху Стасу Михайлову, который высказался об уехавших из России знаменитостях.

Скандалы Россия Алла Пугачева Актеры Иноагенты

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