Актер Тимур Шивырев умер после падения в жару

Дети певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова останутся жить в Дубае. Об этом изданию Super.ru рассказала PR-директора предпринимателя Мария Редекоп.

«Дети учатся в Дубае. И Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого [понятия], чтобы дети с кем-то остались», - объяснила она.

По ее словам, у супругов нет разногласий по поводу развода. Пара согласовала вопросы имущества и воспитания детей заранее.

Издание уточнило, что следующее заседание назначили на 15 августа. В этот день суд должен вынести официальное решение о расторжении брака.

Пара поженилась в 2017 году. В 2018-м у них родилась дочь Серафима-Симба, а спустя три года - сын Саффрон. Позже она рассказала, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. В мае этого года певица объявила о разводе.

Недавно Нюша призналась, что чувствовала себя не в своей тарелке рядом с мужем. По словам артистки, у нее был страх показаться глупой, рассуждать на определенные темы и вообще говорить.