Актер Тимур Шивырев умер после падения в жару
Актер театра и певец Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного театра оперетты.
«Сегодня ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев», - отметили в сообщении.
Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким.
Артист родился в 1991 году. После школы поступил в Алтайский музыкальный колледж в городе Барнауле. Также он окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.
Шивирева приняли в Саратовский областной театр оперетты в 2018 году, он работал там до ухода из жизни.
Директор театра Виталий Емельянов рассказал ИА «Взгляд-инфо» , что Тимур Шивырев умер из-за трагической случайности. Из-за жары у артиста поднялось давление, он упал и ударился головой. В итоге, Шивирев скончался в больнице.