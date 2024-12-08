08 декабря 2024, 21:31

Актер сериала «Глухарь» Олег Руденко-Травин умер во время операции

РИА «Новости»
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В возрасте 67 лет скончался актер театра и кино Олег Руденко-Травин. Он не выдержал операции на сердце, сообщила «Российская газета».

Актер умер 6 декабря. Его друг в соцсетях сообщил, что он скончался во время операции на сердце.

Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончив Саратовское театральное училище имени Слонова, он успел поработать в Московском государственном областном Театре кукол, Тюменском областном театре драмы и Саратовском театре драмы. Актер известен по ролям в фильме «Казнь», сериалах «Балабол» , «След», «Глухарь», «Карпов», «Скорая помощь» и «Презумпция невиновности».

В августе умер его коллега по сериалам «Глухарь» и «Балабол», актер Владимир Новицкий. Ему исполнилось 47 лет. Причина смерти публично не разглашалась.

Сериалы Фильмы Актеры
08 декабря 2024, 18:52
Шаман переселился в гостиницу после развода с Мартыновой
РИА «Новости»
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Популярный певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit, купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Журналисты издания напомнили, что артист во многих интервью жаловался, что собственным жильем так и не обзавелся и скитался с женой по съемным квартирам в Москве.

«Квартира у пары все-таки была - и как мужчина Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», - написали авторы материала.

О разводе Шаман и Елена Мартынова объявили в конце сентября. Исполнитель подчеркнул, что семейная жизнь дала трещину из-за высокой занятости и графика работы, который не оставил ни ему, ни жене времени на нормальную личную жизнь. По словам исполнителя, с бывшей супругой он остался в хороших отношениях.

Долго в одиночестве Шаман не оставался. По данным Starhit, у него завязались отношения с певицей Соей (настоящее имя - Асият Сайгидова). Пара познакомилась на фестивале «Новая волна», а из дружеских в романтические отношения переросли на репетициях оперы «Князь Владимир», которую написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Популярный певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit , купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Отношения Громкие разводы Shaman Москва Квартиры Артисты
08 декабря 2024, 13:36
Путин и Лукашенко поздравили Фрейндлих с 90-летием
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в телеграмме на официальном сайте Кремля поздравил актрису Алису Фрейндлих с 90-летием. Он отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и далеко за ее пределами.

«Вас, настоящую легенду кинематографа и театра, замечательную актрису, любят как в России, так и за ее пределами. Вы внесли неоценимый и большой вклад в развитие отечественного искусства. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», - подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил народную артистку СССР с юбилеем. Текст поздравления опубликовали на сайте главы государства.

«В Белоруссии вас все знают, любят и ценят, как глубоко увлеченного своим делом человека. Ваш многогранный опыт и талант служат укреплению и культурному обогащению белорусско-российской дружбы», - сказал Лукашенко.

Алиса Фрейндлих дебютировала на большом экране в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Широкому кругу зрителей она известна по ролям королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера», Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и множеству других.

Кино Александр Лукашенко Владимир Путин
08 декабря 2024, 00:01
Актрису Анну Хилькевич довели до слез в пункте выдачи заказов
РИА «Новости»
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Сотрудник пункта выдачи маркетплейса Lamoda не смог упаковать актрисе Анне Хилькевич габаритный заказ и отказался помочь донести покупки до машины. О неприятном случае она со слезами на глазах рассказала в своем Telegram-канале.

Девушка отстояла в очереди, оплатила заказ и предложила помочь ей упаковать вещи, чтобы не задерживать других посетителей. Оказалось, что большие пакеты закончились, а в маленькие покупки Хилькевич не поместились бы. Тогда актриса предложила сложить заказ в коробку, чтобы донести до машины.

«Понимая что коробка будет большая и тяжелая, я попросила помощи у продавца, чтобы мы с ним в паре дотащили до багажника авто. Но продавец сказал что это „не входит в его обязанности“. И занялся своими делами», - возмутилась она.

Хилькевич подтвердила, что это действительно не входит в обязанности сотрудника, однако по-другому решить проблему с пакетами он не смог. В результате донести коробку помогла его коллега, а актриса предложила маркетплейсу пересмотреть должностные инструкции.

Другого посетителя пункта выдачи заказов в Москве, в отличие от Хилькевич, избили. Сотрудник маркетплейса несколько раз ударил пожилого мужчину по голове.

Торговля Магазины Актеры Маркетплейсы Анна Хилькевич
07 декабря 2024, 22:46
Актриса Раиса Рязанова отдала курьеру мошенников 4 млн рублей
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у народной артистки России Раисы Рязановой четыре миллиона рублей. Об этом сообщил источник «Известий».

Аферисты действовали по стандартной схеме. Они позвонили актрисе 4 декабря, представились сотрудниками ФСБ и убедили для сохранности отдать все накопления. Рязанова так и сделала - сняла четыре миллиона наличными и дождалась курьера.

Осознав обман, актриса обратилась в полицию. Правоохранители устроили проверку.

В октябре звезда фильма «Москва слезам не верит» и сериала «Не родись красивой» встретила 80-летие. Рязанова призналась журналистам, что тяжело пережила смерть сына , Данилы Петрова, из-за оторвавшегося тромба и винила себя в случившемся. Актриса заранее купила участок на Троекуровском кладбище , чтобы быть похороненной рядом с ним.

Уголовное дело Мошенничество Актеры

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