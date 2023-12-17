Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти

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Ранее в СМИ появилась информация, что сыгравший Адидаса-младшего Минекаев умер в больнице. Актер назвал эту новость фейком. На видео Минекаев отметил, что жив и здоров.

«Если что, я не умер», - подчеркнул актер.

Рузиль Минекаев родился в Татарстане в 1999 году. На его счету работа в кино и на телевидении. Актер снимался в картинах «Уличное правосудие», «Подслушано в Рыбинске», «Напарники», «Смычок».

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев назвал хайпом сообщения СМИ о подростковых преступлениях, якобы совершенных под влиянием этого проекта. Съемочная группа готова подать в суд на некоторые средства массовой информации.