Актер Роб Шнайдер отказался смотреть Олимпиаду из-за «восхваления сатаны»
Американский актер Роб Шнайдер решил отказаться от просмотра Олимпийских игр в Париже из‑за использованных на церемонии открытия образов, насмехающихся над христианством. Его слова привело издание Variety.
«Мне жаль говорить это всем величайшим спортсменам мира, я желаю вам всего самого наилучшего, но я не могу смотреть Олимпиаду, которая не уважает христианство и открыто восхваляет сатану», - написал актер.
Церемония открытия прошла 26 июля. Она вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия в ней представителей ЛГБТ*, которые изображали «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
Предпринимателя Илона Маска также возмутила пародия на религиозные образы. Он назвал это вопиющим неуважением к христианству.
* Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.