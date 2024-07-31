31 июля 2024, 10:31

Актер Роб Шнайдер отказался смотреть Олимпиаду из-за «восхваления сатаны»

Global Look Press
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Американский актер Роб Шнайдер решил отказаться от просмотра Олимпийских игр в Париже из‑за использованных на церемонии открытия образов, насмехающихся над христианством. Его слова привело издание Variety.

«Мне жаль говорить это всем величайшим спортсменам мира, я желаю вам всего самого наилучшего, но я не могу смотреть Олимпиаду, которая не уважает христианство и открыто восхваляет сатану», - написал актер.

Церемония открытия прошла 26 июля. Она вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия в ней представителей ЛГБТ*, которые изображали «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Предпринимателя Илона Маска также возмутила пародия на религиозные образы. Он назвал это вопиющим неуважением к христианству.

* Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Париж ЛГБТ Актеры Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 09:32
Федор Конюхов 20 дней дрейфовал на льдине около Северного полюса
РИА «Новости»
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Российский путешественник Федор Конюхов провел почти три недели на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса, установив мировой рекорд по продолжительности и расстоянию дрейфа. Его команда сообщила об этом на своем сайте.

Конюхов поднялся на станцию 9 июля в 16:30, когда она находилась в западном полушарии. Он взял курс на юго-восток, пересек нулевой меридиан и оказался в восточном полушарии. Самой южной точки маршрута дрейфующая полярная станция СП-24 достигла 23 июля, после чего стартовал финальный этап путешествия в северо-восточном направлении.

Путешественник провел на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые преодолел 239 километров. Он установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по пройденному расстоянию и продолжительности нахождения.

В 2023 году Конюхов анонсировал путешествие в высоких широтах Северного полюса на двухместном мотопараплане. Он планировал пролететь более 600 километров.

Рекорды Книга рекордов Гиннесса Наука
31 июля 2024, 03:35
Стало известно имя самой красивой в мире актрисы
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Самой красивой женщиной в мире, согласно правилу золотого сечения, является звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой. Об этом газете The Sun рассказал британский пластический хирург Джулиан де Сильва.

«Аня Тейлор-Джой стала явным победителем, когда все элементы лица измерили на предмет физического совершенства», - сказал он.

Лицо 28-летней актрисы соотнесли с правилом золотого сечения и выяснили, что пропорции на 94,66% близки к совершенству. Глаза Тейор-Джой получили самый высокий балл - 98,9%. Также высокие баллы у лба (98%) и подбородка (97%).

Второе место заняла Зендея. У нее губы набрали 94,37%. На третьем месте 27-летняя актриса Белла Хадид. Ее подбородок оценили в 99,7%. Замкнули пятерку Марго Робби (93,43%) и 42-летняя Сон Хе Ге (92,67%).

Ранее портал ListChallenges составил список самых обаятельных звезд. Одними из наиболее привлекательных актрис назвали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли.

Сериалы Женщины
31 июля 2024, 01:39
Семенович появилась на публике с женатым возлюбленным
РИА «Новости»
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Певица Анна Семенович показала своего возлюбленного Дениса, который официально еще состоит в браке. Пара улетела на отдых в Турцию. Совместную фотографию звезда опубликовала в социальных сетях.

На снимке Семенович стояла рядом с Денисом. Певица выбрала для похода в ресторан шелковый костюм Weekend Max Mara. Свой образ она дополнила кожаной сумкой Bottega Veneta.

Ранее Анна Семенович призналась, что ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. После знакомства с певицей Денис рассказал супруге, что у него появилась любимая женщина.

Возлюбленный артистки с 10 лет жил в Германии, но сейчас часто бывает в России. Во время прилетов в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович заявила, что во время их совместной жизни он поднимал на нее руку. После этого бизнесмен предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие жены.

Россия Шоу-бизнес Анна Семенович
30 июля 2024, 22:07
Актер Тимур Шивырев умер после падения в жару
Freepik
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Актер театра и певец Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного театра оперетты.

«Сегодня ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев», - отметили в сообщении.

Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким.

Артист родился в 1991 году. После школы поступил в Алтайский музыкальный колледж в городе Барнауле. Также он окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.

Шивирева приняли в Саратовский областной театр оперетты в 2018 году, он работал там до ухода из жизни.

Директор театра Виталий Емельянов рассказал ИА «Взгляд-инфо» , что Тимур Шивырев умер из-за трагической случайности. Из-за жары у артиста поднялось давление, он упал и ударился головой. В итоге, Шивирев скончался в больнице.

Театры Актеры

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