Актер Роб Шнайдер отказался смотреть Олимпиаду из-за «восхваления сатаны»

«Мне жаль говорить это всем величайшим спортсменам мира, я желаю вам всего самого наилучшего, но я не могу смотреть Олимпиаду, которая не уважает христианство и открыто восхваляет сатану», - написал актер.

Церемония открытия прошла 26 июля. Она вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия в ней представителей ЛГБТ*, которые изображали «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Предпринимателя Илона Маска также возмутила пародия на религиозные образы. Он назвал это вопиющим неуважением к христианству.

* Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.