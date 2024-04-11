Актер Павел Прилучный задолжал крупную сумму за коммуналку

Компания Мосэнергосбыт обратилась в суд с иском к известному актеру за неуплату за воду, отопление и электричество. Сумма долга копилась на протяжении шести месяцев и составила около 57 тысяч рублей, к которой также добавились пени и судебные издержки.

Все это произошло спустя год после того, как Прилучного обязали покинуть четырехкомнатную квартиру на Речном вокзале. Она перешла в собственность Муцениеце через суд.

Пара, расставшаяся в 2022 году, испытывает трудности с разделом имущества и урегулированием вопросов по алиментам на их общих детей. Тем не менее, в вопросе долга по квартплате уже принято судебное решение: Павел Прилучный обязан выплатить накопившуюся задолженность.

Стилист Сергей Зверев тоже погряз в долгах за коммуналку. Он не платит за газ, электричество и воду в квартире на улице Александра Невского, где прописан с матерью.