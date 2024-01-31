Актер Павел Деревянко вышел в свет с новой пассией

По данным журналистов, новая возлюбленная актера - дизайнер одежды, ей 33 года. У нее, как и у самого Деревянко, есть двое детей от прошлых отношений.

О своем романе пара сообщила в январе этого года, разместив в соцсетях кадры с совместного отдыха. Павел Деревянко признался, что он долго добивался сердца девушки.

В ноябре 2023 года актера обвинили в мошенничестве. В полицию обратился предприниматель из Москвы, который сообщил, что вложил более миллиона рублей в криптобизнес Деревянко, но за год не получил никакой прибыли. В суд на Деревянко подала еще одна пострадавшая. По ее словам, актер должен ей более 22 миллионов рублей.