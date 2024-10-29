Актер Михаил Демчук из «Майора Грома» умер в 40 лет

В фильмографии актера 43 роли в фильмах, сериалах и телешоу. Демчук начал сниматься в 2017 году. В числе его работ роли в картинах и сериалах «Гусар», «В клетке», «Майор Гром: Чумной доктор», «Милиционер с Рублевки», «Проект „Анна Николаевна“», «Трудные подростки», «Беспринципные». Демчук снимался в рекламе и работал актером дубляжа.

Последней законченной работой стал проект «Тур с Иванушками». На момент его смерти актер был задействован в трех сериалах, в одном из них он играл алкодемона.

Романтическая комедия «Тур с Иванушками» вышла в российский прокат летом 2024 года. В рейтинге лучших картин в России фильм занял третье место по итогам первых прокатов.