Актер-любитель Никита Локтаев погиб в зоне СВО

«Актер Касимовского театра „Аспект“ Никита Владимирович Локтаев. Погиб в 2024 году при исполнении воинского долга во время СВО», - сообщили в театре.

Некролог в память о Локтаеве также появился на странице Кораблинакой средней школы имени Героя России Сарычева, которую он окончил. Согласно ему, Локтаев был фельдшером и работал на скорой помощи, в том числе во время пандемии коронавируса. Кроме того, он увлекался театром, и выходил на сцену «для души». Зрители запомнили его по роли в спектакле «Осада».

В зону СВО Локтаев отправился в октябре 2023 года.