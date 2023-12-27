27 декабря 2023, 08:54

Актер Ли Сон-гюн из фильма «Паразиты» умер

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На парковке в Сеуле нашли мертвым актера Ли Сон-гюна, который снялся в оскароносном фильме «Паразиты». Он оставил предсмертную записку, сообщил сайт News18.

В полицию позвонила жена 48-летнего актера. Она сообщила, что супруг написал записку, похожую на предсмертную, ушел из дома и исчез. Спустя время полиция нашла его мертвым в собственной машине на парковке у парка в районе Чонногу.

Ли Сон-гюн исполнил одну из главных ролей в фильме «Паразиты». В 2020 году картина получила четыре статуэтки «Оскар» как лучший фильм, лучшая работа на иностранном языке, за сценарий и режиссуру. Актер известен также благодаря съемкам в сериалах «Мой мистер», «Воплощение ревности» и фильме «Трудный день».

В октябре 2023 года он попал под следствие из-за употребления запрещенных веществ. Сам артист отрицал обвинения. Ли Сон-гюн утверждал, что принял тяжелые наркотики за снотворное.

В США за шесть дней до 100-летия умер актер Майк Нуссбаум. Он снимался в фильмах «Роковое влечение», «Люди в черном», сериалах «Уравнитель» и «Секретные материалы».

Кино Фильмы Актеры Вручение Оскара 2020
27 декабря 2023, 08:33
Ивлеева попросила прощения за «голую вечеринку» в 20-минутном ролике
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева извинилась за скандальную «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» и записала 20-минутное обращение. Видеозапись она опубликовала в Instagram*.

Ивлеева назвала мероприятие неприемлемым и призналась, что потеряла связь с реальностью, когда решила организовать эту вечеринку.

«В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего», - рассказала бывшая телеведущая.

Она попросила прощения у российских артистов, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира. По словам Ивлеевой, она «оказалась на самом дне».

«Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку - происходят отмены, расторжения», - отметила блогерша.

Ранее Ивлеева провела вечеринку, на которую звезды пришли в откровенных костюмах. За мероприятие уже извинились журналистка Ксения Собчак , певица Лолита и артист Филипп Киркоров. После нашумевшей вечеринки с Ивлеевой перестали сотрудничать МТС и банк «Тинькофф».

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 06:19
Глупая случайность. Спустя несколько дней после скандала Собчак извинилась за «голую» вечеринку Ивлеевой
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Участники «голой» вечеринки в Москве не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка Ксения Собчак извинилась перед теми, кого задел специфический дресс-код и сам праздник. Она опубликовала обращение в своем Telegram-канале.

«Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», - сказала она.

Ксения Собчак напомнила, что осталась работать в России и продолжила любить свою страну. Она заявила, что не хотела бы из-за «глупой случайности» вызывать чувство злости и ненависти у людей. Журналистка сказала, что все эти дни поддерживала организатора праздника, блогера Анастасию Ивлееву, так как знала, каково быть объектом травли.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» прошла неделю назад, в ночь на 21 декабря. Гости надели одежду, едва прикрывшую тело, и заплатили большие суммы на вход, это спровоцировало скандал. Общественники пожаловались правоохранителям , а выступления некоторых знаменитых участников отменили. Ксения Собчак допустила, что вечеринка оказалась неудачной, но заступилась за гостей.

Скандалы Ксения Собчак Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 04:40
«Он ее подтолкнул». Николаев назвал причину переезда Пугачевой из России
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева могла уехать из России по вине своего мужа шоумена Максима Галкина*. Об этом заявил экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев в передаче «Малахов» на канале «Россия 1».

«Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала… Но, видимо, он (Галкин* - прим. ред.) ее подтолкнул на это», - заявил он.

Николаев отметил, что не намерен кого-то осуждать и что ему жалко Пугачеву. Он выразил уверенность, что супруг звезды пытается влиять на ее самостоятельные решения.

Ранее Пугачева и Галкин* отметили 12-летнюю годовщину свадьбы. Юморист опубликовал в соцсетях совместное фото с женой. На снимке пара держала бокалы в руках. Обе знаменитости счастливо улыбались друг другу.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин
26 декабря 2023, 23:12
«Это все забудется». Адвокат Киркорова отреагировал на новости об исключении певца из новогодних программ
РИА «Новости»
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В СМИ появилась информация о том, что певца Филиппа Киркорова начали «вырезать» из новогодних программ. Эти слухи в беседе с «360» прокомментировал адвокат артиста Александр Добровинский.

«Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется», - отметил правозащитник.

По данным Telegram-канала Baza, Киркорова могут вырезать из «новогоднего огонька» на канале НТВ после его участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Руководство СМИ якобы потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без артиста.

Телеведущая Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голые») 20 декабря в московском клубе Mutabor. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало общественный резонанс, при этом некоторые гости уже извинились за свое присутствие там. Среди них - Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, а также сама организатор мероприятия.

Адвокаты Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева

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