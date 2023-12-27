Актер Ли Сон-гюн из фильма «Паразиты» умер

В полицию позвонила жена 48-летнего актера. Она сообщила, что супруг написал записку, похожую на предсмертную, ушел из дома и исчез. Спустя время полиция нашла его мертвым в собственной машине на парковке у парка в районе Чонногу.

Ли Сон-гюн исполнил одну из главных ролей в фильме «Паразиты». В 2020 году картина получила четыре статуэтки «Оскар» как лучший фильм, лучшая работа на иностранном языке, за сценарий и режиссуру. Актер известен также благодаря съемкам в сериалах «Мой мистер», «Воплощение ревности» и фильме «Трудный день».

В октябре 2023 года он попал под следствие из-за употребления запрещенных веществ. Сам артист отрицал обвинения. Ли Сон-гюн утверждал, что принял тяжелые наркотики за снотворное.

В США за шесть дней до 100-летия умер актер Майк Нуссбаум. Он снимался в фильмах «Роковое влечение», «Люди в черном», сериалах «Уравнитель» и «Секретные материалы».