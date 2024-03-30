Актер Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в «Крокусе»

«Выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся», - написал Кологривый.

Актер также поблагодарил поклонников за поддержку и призвал не делать глупостей - в отличие от него самого. По его словам, сейчас трудное время, поэтому люди должны поддерживать друг друга.

На прошлой неделе суд в Новосибирске приговорил актера к семи суткам ареста за мелкой хулиганство. Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров города. Он укусил официантку, подрался с сотрудниками и разделся.­­­ После суда актер заявил, что полностью согласен с приговором. Кологривый извинился за свое поведение и пообещал стать достойным членом общества.