09 марта 2024, 22:03

Актер из «Сватов» Анатолий Васильев прокомментировал новость о его госпитализации

Global Look Press
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Информация о госпитализации актера Анатолия Васильева из-за травмы колена не соответствует действительности.  Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил сам артист.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», - сказал актер.

Ранее, как сообщил «Московский комсомолец», скорая забрала Васильева в больницу. Ему якобы диагностировали травму колена. По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.

Больницы Сериалы Врачи Театры Актеры
09 марта 2024, 19:27
Актер Вдовиченков назвал современных мужчин инфантильными и боязливыми
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Актер Владимир Вдовиченков посетил премьеру фильма Сарика Андреасяна «Онегин». Во время мероприятия он в беседе с сайтом kp.ru обрушился с критикой на современных мужчин, назвав их инфантильными.

Вдовиченков признался, что его любимая героиня в романе Пушкина «Евгений Онегин» - Татьяна Ларина. Актер выделил ее за искренность и смелость признаться главному герою в любви.

Владимир Вдовиченков отметил, что в выражении чувств не должно быть ограничений - это должен делать тот, кто больше хочет.

«Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся», - сказал он.

Актер пояснил, что мужчины зависят от мнения своих друзей о девушке. По его словам, молодым людям нежелательно обращать внимание на оценку приятелей.

На днях в семье Владимира Вдовиченкова случилось пополнение - он стал дедушкой. У его старшего сына Леонида с супругой Евгенией родился мальчик.

Кино Актеры
09 марта 2024, 19:02
Киркоров спел в Кремле перед пустым залом
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Возобновивший творческую деятельность после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой певец Филипп Киркоров вновь начал выступать в различных шоу. В Международный женский день он спел на праздничном концерте в Кремле, но при отсутствии публики, сообщил «Московский комсомолец».

Журналисты пояснили, что номер дуэт певца с Люсей Чеботиной снимали заранее, утром, когда зал был пустым. По данным издания, зрители, которые очно присутствовали на концерте в Кремле, очень удивились, увидев Киркорова в эфире.

Уточняется, что причина такой скрытности в сильной загруженности Киркорова. Он не смог выступить вечером, так как участвовал в другом проекте.

На этом же концерте было заявлено выступление певицы Кристины Орбакайте , однако из-за резких высказываний ее матери Аллы Пугачевой о России артистку не пустили в Кремль в последний момент.

Кремль Филипп Киркоров Концерты
09 марта 2024, 17:39
Актер Васильев попал в больницу из-за травмы
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Накануне вечером скорая забрала актера театра на Таганке, заслуженного артиста России Анатолия Васильева в больницу. Ему диагностировали травму колена, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.

Анатолий Васильев является одним из создателей, автором музыки и актером известного спектакля Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана».

Он состоял в браке с популярными актрисами Марией Нееловой, Ией Саввиной и Татьяной Васильевой.

Ранее медицинская помощь потребовалась актрисе Нонне Гришаевой. Она пожаловалась на боль в животе и низкое давление.

Болезни Актеры Москва
09 марта 2024, 15:58
Савичеву обрадовала потеря паспорта перед поездкой на «Золотой граммофон»
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Певица Юлия Савичева потеряла паспорт. Однако артистку это не огорчило, а, напротив, обрадовало, заявила она в личном YouTube-блоге.

«Честно вам сказать? Я рада, потому что вы не видели мой реальный паспорт, как он выглядел на данный момент. Можно сказать, он был разорван окончательно», - поделилась она.

Певица пояснила, что документ повредили собаки, а также он попадал под воду.

Савичева добавила, что обнаружила потерю паспорта перед поездкой в Петербург, где она выступила на премии «Золотой граммофон».

Артистка начала восстанавливать документ, а пока его делают, она будет пользоваться временным удостоверением.

До этого во время «Золотого граммофона» певец Николай Басков обиделся на Александра Ревву. Это случилось из-за того, что комика назвали самым сексуальным артистом.

Паспорта Музыка Шоу-бизнес

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