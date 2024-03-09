Актер из «Сватов» Анатолий Васильев прокомментировал новость о его госпитализации

Актер Владимир Вдовиченков посетил премьеру фильма Сарика Андреасяна «Онегин». Во время мероприятия он в беседе с сайтом kp.ru обрушился с критикой на современных мужчин, назвав их инфантильными.

Вдовиченков признался, что его любимая героиня в романе Пушкина «Евгений Онегин» - Татьяна Ларина. Актер выделил ее за искренность и смелость признаться главному герою в любви.

Владимир Вдовиченков отметил, что в выражении чувств не должно быть ограничений - это должен делать тот, кто больше хочет.

«Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся», - сказал он.

Актер пояснил, что мужчины зависят от мнения своих друзей о девушке. По его словам, молодым людям нежелательно обращать внимание на оценку приятелей.

На днях в семье Владимира Вдовиченкова случилось пополнение - он стал дедушкой. У его старшего сына Леонида с супругой Евгенией родился мальчик.