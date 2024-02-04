Актер из «Слова пацана» устроил скандал на шоу Первого канала
Обсуждение фильма «Подельники» на шоу Первого канала «Закрытый показ» переросло в перепалку между известным по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актером Никитой Кологривым и ведущим Александром Гордоном. Полный выпуск программы доступен на сайте телеканала.
Гордон попросил актера коротко описать содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые Кологривый сделал после просмотра.
«Кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нем возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так», - поделился актер.
В ответ Гордон заявил, что после такой рекомендации смотреть фильм точно бы не стал, и попросил Кологривого описать фильм двумя словами. Актера слова ведущего возмутили, и он устроил скандал.
«Хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» - предложил он.
Гордону поведение гостя не понравилось. В результате Кологривый с разрешения ведущего покинул площадку.
Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» начал выступать с критикой своих коллег, не сдерживаясь в выражениях. Упомянутая им актриса Александра Бортич рекомендовала актеру открывать рот только для того, чтобы произносить текст своих ролей, написанный сценаристами.