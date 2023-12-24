Актер из «Слова пацана» появился в рекламе нового альбома Канье Уэста
Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», привлек внимание американского рэп-исполнителя Канье Уэста. Музыкант опубликовал в Instagram* фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures.
Снимок с Могильниковым в Stories разместил и дизайнер Гоша Рубчинский. Надпись на свитшоте повторяет название последнего альбома Канье Уэста.
В декабре Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды и обуви YEEZY, принадлежащей Канье.
«Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна» - написал рэпер в соцсети X.
Рубчинский также помогал Канье с дизайном альбома. Он решил, что Могильников подходит на роль амбассадора мерча к Vultures.
Ранее Канье заинтересовался работами российского диджитал художника Максима Арнаутова, создавшего видеоклип к одной из его композиций.
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