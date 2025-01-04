04 января 2025, 18:39

Актер из сериалов «Солдаты» и «След» умер на 59-м году жизни

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Российский актер Сергей Косач скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил сайт «Кино-театр.ру».

По информации источника, артист ушел из жизни 3 января.

Косач в 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИС имени Луначарского, служил в Роменском народном музыкально-драматическом театре.

Как клипмейкер Косач работал с такими исполнителями, как Александр Барыкин, Маша Распутина, Алена Апина, группами «Комбинация», «Технология», «Кармэн», Игорем Сарухановым и многими другими. В 1991 году получил приз «Овация» за клип композиции «Бухгалтер» для «Комбинации».

Среди его известных кинокартин - работа в сериалах «Девочка с Севера», «Солдаты», «След», «Адвокат» и «Кодекс чести».

Также Косач по собственному сценарию снял картину «Убить Бэллу», в котором сыграли Алена Апина и Игорь Лифанов.

Сериалы Актеры
04 января 2025, 17:35
Умер заслуженный артист России Александр Зотов
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Заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Зотов скончался 3 января в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Театра Гоголя.

«Его внезапный уход - огромная потеря для нас. Александр Борисович был активно занят в текущем репертуаре, играл центральные роли в нескольких спектаклях. Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам», - написали в театре, которому артист посвятил несколько лет жизни.

Зотов родился и вырос в Москве, закончил ГИТИС по специальности «Драматический актер театра и кино». Он стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», который знаменит не только в России, но и среди зарубежной публики.

Помимо театральных работ, Зотов участвовал в кинопроектах и телесериалах. Массовому зрителю он запомнился ролями в сериалах «Гибель империи», «Московские сумерки», «Чемпионы».

Работа Театры Актеры Москва Артисты
04 января 2025, 00:55
Народ ахнул. Агузарова сильно поправилась, изменившись до неузнаваемости
РИА «Новости»
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Поклонники певицы Жанны Агузаровой обратили внимание, что она сильно располнела, когда их любимая артистка появилась на новогоднем шоу Андрея Малахова. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Бывшая солистка группы «Браво» появилась на шоу в экстравагантном наряде, удивив поклонников внешним видом. Они заметили, что она сильно располнела в талии, причем выпирающий живот оказалось невозможно скрыть.

Певица надела леопардовые лосины и бюстгальтер, набросила на плечи укороченную черную куртку. Образ завершили розовые волосы до плеч и оригинальные украшения на шее.

В последнее время Агузарова редко появляется на публике и на телевидении давно не снимается. Но на этот раз артистка сделала исключение ради Малахова, так эффектно появившись в эфире новогодних «Песен от всей души» на канале «Россия 1», что при ее виде «народ ахнул». Но публика не перестала восхищаться Агузаровой.

Ранее журналисты предположили, что состояние здоровья Агузаровой ухудшилось из-за большого количества пластических операций , поэтому она перестала выступать на новогодних корпоративах и появляться в свете.

Музыка Жанна Агузарова Новый год Телевидение Андрей Малахов Пластические операции Шоу-бизнес
03 января 2025, 21:49
В Латвии завели дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против экс-супруги Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех квартир в Москве, которые Янис купил за 180 миллионов рублей», - отметил источник.

Баскетболист свел счеты с жизнью 17 декабря, на следующую ночь после дня рождения бывшей супруги. Его тело нашли в столичном хостеле. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого светилась просьба позвонить Анне.

Друзья спортсмена рассказали, что он влез в долги, забросил карьеру, а после развода находился в глубокой депрессии. Близкие Тиммы уверены, что до самоубийства его довела бывшая жена.

Прощание с латвийским баскетболистом прошло 29 декабря в Рижском крематории.

Седокова на похоронах не появилась.

Спортсмены Убийства Анна Седокова
03 января 2025, 21:48
Умер актер из сериала «Ликвидация» Сергей Юрков
РИА «Новости»
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Советский и российский актер кино, театра и сериалов Сергей Юрков ушел из жизни. О смерти артиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Сергей Георгиевич родился в Одессе 19 августа 1958 года.

За время своей профессиональной карьеры он служил во многих театрах. Это были Одесский ТЮЗ, Одесский камерный еврейский театр «Суета сует» и Одесский русский драматический театр имени Иванова.

Среди сценических проектов Юркова участие в постановке «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, где он сыграл пирата Хендса, а также роли в спектакле «Рецепт любви» по Антону Чехову, мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и постановке Love Story.

Актер воплотил множество образов и на экране, исполнив свыше 20 ролей в кино. Зрителям Юрков запомнился благодаря многим проектам, в частности, сериалу «Ликвидация», фильмам «Внимание: Ведьмы!» и «Прапорщик Шматко, или Е-мое».

Сериалы Кино Фильмы Россия Спектакль Театры Актеры

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