Актер из сериала «Слово Пацана» Зулькарнаев выступит со своими стихами на фестивале в Подмосковье

Фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина с 7 по 9 июня. Зулькарнаев выступит на этом празднике, но не как актер, а как поэт.

«Я там буду читать свои стихи. Спасибо, во-первых, этому фестивалю, потому что меня впервые кто-то куда-то позвал, как поэта. Ну то есть исключительно как поэта», - признался Зулькарнаев.

По словам актера, после выхода сериала «Слово пацана» у него выросло количество подписчиков в соцсетях. И тогда он начал делиться с читателями своими стихами.

«Эти стихи начали, как я заметил, находить отклик не только у читателей, но и там, внутри индустрии. И вот, наконец-то позвали на фестиваль читать свои твои стихи целый час. <…> Сначала испугался: думаю, хватит ли у меня приличных стихов на час? Потом, так поскреб, вроде если еще это сопроводить каким-то разговором о поэзии, то вообще можем на все полтора. <…> Получается Министерство культуры и туризма Московской области исполняет желания», - заявил актер.

Зулькарнаев рассказал, что на фестивале будет много знаменитостей. Например, Константин Райкин и Виктор Сухоруков. Но он сам там выступит не как коллега актеров, а как коллега поэтов.