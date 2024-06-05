05 июня 2024, 00:41

Актер из сериала «Слово Пацана» Зулькарнаев выступит со своими стихами на фестивале в Подмосковье

Телеканал «360»
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Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», предстанет перед поклонниками в новом амплуа. Он выступит со своими стихотворениями на подмосковном фестивале «Арт-пикник. Проект: поэт». Об этом актер рассказал ведущей 360.ru Юлии Минаковской.

Фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина с 7 по 9 июня. Зулькарнаев выступит на этом празднике, но не как актер, а как поэт.

«Я там буду читать свои стихи. Спасибо, во-первых, этому фестивалю, потому что меня впервые кто-то куда-то позвал, как поэта. Ну то есть исключительно как поэта», - признался Зулькарнаев.

По словам актера, после выхода сериала «Слово пацана» у него выросло количество подписчиков в соцсетях. И тогда он начал делиться с читателями своими стихами.

«Эти стихи начали, как я заметил, находить отклик не только у читателей, но и там, внутри индустрии. И вот, наконец-то позвали на фестиваль читать свои твои стихи целый час. <…> Сначала испугался: думаю, хватит ли у меня приличных стихов на час? Потом, так поскреб, вроде если еще это сопроводить каким-то разговором о поэзии, то вообще можем на все полтора. <…> Получается Министерство культуры и туризма Московской области исполняет желания», - заявил актер.

Зулькарнаев рассказал, что на фестивале будет много знаменитостей. Например, Константин Райкин и Виктор Сухоруков. Но он сам там выступит не как коллега актеров, а как коллега поэтов.

Сериалы Фестивали Актеры
04 июня 2024, 23:19
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл
Freepik
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Британский актер театра и кино Уильям Расселл ушел из жизни в возрасте 99 лет в понедельник, 3 июня. Об этом сообщила газета The Guardian.

Причины и обстоятельства смерти актера неизвестны.

Рассел родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. Актерской деятельностью он заинтересовался в раннем возрасте. Кроме того, он занимался организацией развлечений, когда служил в Королевских ВВС.

Рассел получил образование в Оксфордском университете. Он играл в Королевской шекспировской компании, Национальном театре в Лондоне и в театре Глобус, а также много работал на телевидении.

Впервые на экране Раселл появился в 1954 году в фильме «Те, которые дерзают». Затем были роли в фильмах «Человек, которого никогда не было», «Большой побег», «Супермен» и «Прямой репортаж о смерти», а также в сериалах «Дизраэли», «Завещание юноши», «Улица коронации» и «Черная гадюка».

В 1955 году он сыграл главную роль в телесериале «Сент-Ив», а через год получил главную роль в телесериале «Приключения сэра Ланселота» на ITV.

В период 1963–1965 гг. Расселл снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов «Доктора Кто». Раселл получил роль спутника Доктора, Йена Честертона. Он стал одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала.

Британского актера внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный промежуток между появлениями на телевидении, который составил 57 лет. Это произошло после того, как он повторил свою роль Честерсона после завершения работы в сериале «Доктор Кто».

Великобритания Смертность Сериалы Кино Актеры
04 июня 2024, 21:58
Все спектакли с актером из «Солдат» Мадяновым отменили из-за его болезни
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов отменил все летние спектакли из-за болезни. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» его коллега Павел Трубинер.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», - отметил он.

До этого появилась информация, что актеру якобы диагностировали онкологическое заболевание - прогрессирующий рак легкого. В ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию. Также отмечалось, что он лечится и наблюдается дома, а не в стационаре.

Сам Мадянов не подтверждал сообщения о наличии у него онкологического диагноза.

Актер запомнился зрителям по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Кроме того, в его фильмографии, в частности, съемки в таких проектах, как «Бедная Настя», «Великая» и «Убойная сила».

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии , которое ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Болезни Спектакль Актеры Онкология
04 июня 2024, 20:04
Дизайнер Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян
РИА «Новости»
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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев негативно высказался о россиянах, уехавших из страны. Свою позицию в интервью телеканалу «Беларусь 1» он выразил, процитировав известную русскую пословицу.

По словам Лебедева, граждане, покинувшие Россию, стали активно защищать новое место жительства, несмотря на наличие явных недостатков. Однако в Европе могут быть коррупция или нечестные чиновники, но эмигранты все равно продолжают оправдывать свой отъезд из родной страны.

«Они должны новое место защищать как неофиты. Это называется, на самом деле, „заставь дурака богу молиться - он себе и лоб расшибет“. Это ровно то, чем они занимаются», - отметил дизайнер.

Лебедев также жестко раскритиковал всех журналистов , назвав их абсолютно никчемными людьми. По его мнению, работники СМИ часто делают ошибки при создании материалов, так как не умеют качественно работать с информацией.

Блогеры Европа Россия Чиновники Интервью Артемий Лебедев
04 июня 2024, 19:17
«Договорились о свободных отношениях». Нюша назвала причину развода с мужем
Global Look Press
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Певица Нюша (Анна Шурочкина) призналась, что прежде, чем окончательно разойтись с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, они пробовала разные форматы отношений, включая и свободные. В беседе с журналисткой Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV артистка призналась, что это не помогло спасти брак.

Нюша призналась, что не может назвать точную дату, когда они с мужем разошлись. По ее словам, они решили дать друг другу больше свободы.

«Мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были разойтись», - заявила певица.

Она уточнила, что это случилось примерно год-полтора назад. После экспериментов в отношениях пара поняла, что они морально стали готовы к разводу.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить „как на вулкане“, но все равно должны быть чувства, которые тебя вдохновляют, окрыляют, мотивируют на определенное поведение», - призналась Нюша.

По словам певицы, она не жалеет о том, что в их браке в 2022 году случилась измена, так как они с мужем извлекли из нее уроки и сильно выросли. Нюша подчеркнула, что важно не впадать в состояние жертвы, а задаться вопросом, почему произошла такая ситуация.

Ранее бывший муж певицы заявил, что не жалеет о разводе. По его словам, во всем необходимо находить плюсы, извлекать уроки и развиваться.

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