Актер из «Форсажа» Тарайя Рамсесс погиб со своими детьми в автокатастрофе

Авария случилась в Атланте, машина каскадера врезалась в тягач с прицепом, который до этого остановился из-за поломки. В итоге скончался артист, его 13-летняя дочь Сандари и месячный ребенок.

Также в машине сидели двое других детей каскадера: одному - десять лет, другому - три года. Оба выпали из машины во время удара об тягач. Старшего госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Рамсесса считали одним из самых успешных каскадеров. Он выполнял трюки для знаменитых проектов, таких как «Ходячие мертвецы», «Голодные игры», «Дневники вампира», пятая и шестая части «Форсажа», «Константин», «Мстители» и другие.