24 января 2025, 10:25

Актер из «Бригады» удивил поклонников экстремальным похудением

РИА «Новости»
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Актер Ян Цапник появился на публики после феноменального похудения и поразил поклонников. Зрители не узнали артиста на фото в Сети — так сильно он изменился, сообщил сайт Passion.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Василий» с Александром Петровым в главной роли. Мероприятие посетили многие отечественные звезды, в том числе Ян Цапник. Актер признался, что похудел ради новой роли, отказавшись от сладкого, мучного и спиртного.

Некоторые фанаты поддержали кумира и заявили, что он помолодел. Другие пользователи Сети считают, что похудение не пошло звезде на пользу.

«Утратил харизму. Стал какой-то безликий», - заявили поклонники.

Цапник известен зрителям по многим проектам, в числе которых «Бригада», «Огниво», «Зять», «Свободные отношения», «Конец славы», «Вратарь Галактики» и другие.

В «Бригаде» актер сыграл предпринимателя Артура Лапшина. По словам самого Цапника, он получил эту роль, «открыв дверь с ноги» в кабинет режиссера Алексея Сидорова.

Актер Ян Цапник появился на публики после феноменального похудения и поразил поклонников. Зрители не узнали артиста на фото в Сети - так сильно он изменился, сообщил сайт Passion.ru.

Фильмы Актеры Артисты
24 января 2025, 10:57
Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва
Global Look Press
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Организаторы выступлений певицы Лолиты Милявской начали получать отказы от концертных площадок, из-за чего ее весенний тур оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Певица планировала выступить с гастролями в одном из российских городов, однако владельцы местного концертного зала отказали ей в проведении мероприятия, сославшись на ремонтные работы.

В каком именного городе решили не принимать Лолиту, канал не раскрыл. Ее представители ведут переговоры, чтобы не отменять выступление. Всего артистка собиралась дать десять концертов до конца апреля.

Ранее участники «Русской общины» призвали отменить гастроли Лолиты из-за ее участия в голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Артистка пожаловалась, что на нее набросились с критикой удмуртские активисты. Вместо нападок на артистов она посоветовала общинникам заняться своими детьми, а также помочь переселенцам и приютам для животных.

Концерты Лолита Милявская
24 января 2025, 09:02
«Меня изуродовали». Певице Хофманните перекосило лицо после укола ботокса
Соцсети
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Рэперше Анне Михеевой (Хофманните) перекосило лицо после ботокса. О неудачной косметологической процедуре девушка рассказала в своем Telegram-канале.

Перед новогодними праздниками певица решила улучшить внешний вид и отправилась на прием к косметологу в Санкт-Петербурге. Специалист провела ей инъекцию ботокса в лицо.

Однако процедура прошла неправильно. Сразу после визита к врачу у Хофманниты начались сильные болевые ощущения и деформировалось лицо. По словам рэперши, восстановление займет около четырех месяцев.

«Лучше пока что стало на десять процентов. Ничего ужаснее со мной не случалось. Депрессия и испорченный Новый год и новогодние праздники, вместо прогулок и других развлечений я занята лечением данной проблемы, <…> на здоровье, речь и мой диалект это тоже повлияло. <…> Меня изуродовали», - пожаловалась певица.

Своих подписчиц Хофманнита призвала не повторять ее плачевный опыт и всегда проверять дипломы врача и лицензии на препараты, которые он использует во время процедуры.

Ранее пациентка частной клиники на Рубцовской набережной Москвы умерла во время косметической процедуры. В ведомстве уточнили, что в ходе манипуляций медицинского работника пациентка пожаловалась на резкое ухудшение состояния, а после скончалась.

Санкт-Петербург Врачи Красота
23 января 2025, 23:45
Стал известен гонорар Юры Борисова
РИА «Новости»
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Российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за блистательную роль в «Аноре». Выдвижение на престижную награду значительно поднимет стоимость работы артиста — источник 360.ru рассказал, сколько стоила смена Борисова месяц назад и насколько теперь могут вырасти его гонорары.

Роль в «Аноре» принесла Борисову вполне заслуженную славу. Помимо «Оскара», артиста номинировали на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Цены, по данным собеседника 360.ru, зависят от нескольких факторов. Прежде всего от самого проекта и количества съемочных дней.

В индустрии о Юре Борисове отзываются как об адекватном и талантливом человеке - он подходит к проектам серьезно.

«Он не снимается в нескольких проектах сразу, что большая редкость для всех актеров. И читает не только свои сцены, но и полностью сценарий, когда дело до работы доходит», - добавил источник.

«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», - отметил источник.

По его словам, после номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.

Работа Актеры Премия «Оскар» Артисты Юра Борисов
23 января 2025, 08:57
Родные Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении дела после его суицида
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Родные баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, обжалуют отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели спортсмена. Об этом рассказала юрист Екатерина Гордон в беседе с РИА «Новости».

«Отказ будет обжалован», - заявила она.

До этого Гордон сообщила, что правоохранительные органы отказались возбуждать дело. Причиной такого решения могли стать процессуальные сроки.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев выразил мнение, что спортсмен мог свести счеты с жизнью, потому что у него были доказательства измен Седоковой. Также все его имущество принадлежало бывшей супруге. Баскетболист мог остаться без денег и поддержки.

Сестра Тиммы отмечала, что Седокова предложила оплатить похороны спортсмена, при этом денег так и не отправила. Кроме того, по ее словам, певица связалась с американским банком и заявила, что является законным распорядителем счетов спортсмена.

Спортсмены Уголовное дело Банки Деньги Анна Седокова

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