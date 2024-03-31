Актер фильма «Убийственный долг» Чанс Пердомо разбился на мотоцикле

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете», - сообщила семья актера.

Родственники попросили прессу и поклонников актера не беспокоить их в этот тяжелый момент, когда они скорбят о потере любимого сына и брата.

Чанс Пердомо известен по фильму «Убийственный долг» и сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix.

В супергеройском сериале «Поколение „Ви“» он сыграл одну из главных ролей. Создатели шоу принесли соболезнования родственникам Пердомо и назвали его талантливым актером, обаятельным и очень добрым человеком.