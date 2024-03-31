31 марта 2024, 02:19

Актер фильма «Убийственный долг» Чанс Пердомо разбился на мотоцикле

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Американский актер Чанс Пердомо разбился на мотоцикле в возрасте 27 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете», - сообщила семья актера.

Родственники попросили прессу и поклонников актера не беспокоить их в этот тяжелый момент, когда они скорбят о потере любимого сына и брата.

Чанс Пердомо известен по фильму «Убийственный долг» и сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix.

В супергеройском сериале «Поколение „Ви“» он сыграл одну из главных ролей. Создатели шоу принесли соболезнования родственникам Пердомо и назвали его талантливым актером, обаятельным и очень добрым человеком.

Мотоциклы Сериалы Семья Фильмы Актеры
31 марта 2024, 00:43
У звезды «Друзей» обнаружили 30 поражений головного мозга
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Врачи обнаружили у звезды сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристины Эпплгейт в мозге около 30 очагов поражения. В подкасте Armchair Expert она отметила, что это худшее, что ей пришлось переживать.

«Самое большое - за правым глазом, и он очень болит», - рассказала она.

На фоне этого Эпплгейт раскрыла некоторые подробности своей жизни. Она призналась, что носит памперс. К тому же, 52-летнюю актрису преследует постоянное чувство тревожности.

Звезда «Друзей» также пошутила, что даже после выздоровления продолжит пользоваться парковкой для инвалидов. Актрисе понравилось кататься в инвалидном кресле, когда, например нужно сесть в самолет.

В октябре 2023 года стало известно о смерти актера Мэттью Перри , наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Он скончался после тренировки по пиклболу. Смерть наступила из-за остановки сердца.

Сериалы Актеры
30 марта 2024, 23:30
Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не примет участие в пасхальной службе из-за курса превентивной химиотерапии. Больной раком Карл III приедет на традиционную церемонию, но сядет отдельно от остальных, сообщила газета The Independent.

Богослужение пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. В 2024 году Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям не примут участие в церемонии из-за того, что у принцессы Уэльской диагностировали рак и назначили превентивную химиотерапию.

Карл III посетит пасхальную службу, несмотря на онкологическое заболевание. Опасаясь за здоровье монарха, его вместе с королевой Камиллой посадят в отдалении от других прихожан.

В предыдущие годы на пасхальную службу приглашали большую часть королевской семьи. В часовню приходили принцесса Анна с мужем Тимоти Лоренсом, герцогиня Йоркская Сарв Фергюсон и дочери.

Придворные заявили, что Кейт Миддлтон раздумывала над уходом из королевского дворца. По их словам, принцесса Уэльская устала от повышенного внимания прессы и скандалов в семье.

Великобритания Пасха Карл III
30 марта 2024, 23:17
Галя из «Ворониных» попала в больницу
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Актрису Анну Фроловцеву госпитализировали из-за жалоб на учащенное сердцебиение, боль в груди и гипертонию. У нее обнаружили мерцательную аритмию, которая может спровоцировать инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot.

Известную по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» артистку увезли на скорой помощи в больницу. Она жаловалась на боль в сердце, которая отдавала в руку и под лопатку, повышенное давление и учащенное сердцебиение по ночам.

Врачи стабилизировали ее состояние, провели обследование и диагностировали мерцательную аритмию. По информации канала, Анне Фроловцевой грозит инфаркт миокарда.

Ведущего шоу «Такси» Алексея Куличкова госпитализировали из-за инсульта и гипертонии. Он дважды обращался к врачу, но в первый раз, узнав о диагнозе, отказался ложиться в стационар. Через некоторое время ему стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь.

Сериалы Болезни Актеры
30 марта 2024, 22:15
В Ярославле простились с актером из «Молодежки» Юрием Ваксманом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прощание с актером и продюсером Юрием Ваксманом прошло в Ярославле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что Ваксман внес значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, благодаря которым регион стал более известным на всю Россию.

Актер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни 27 марта на 63-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Виксман работал в театре и снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в популярном сериале «Молодежка».

Юрий Михайлович также был директором и сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

Сериалы Актеры

Новости по теме