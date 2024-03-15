Актер Федор Добронравов отменил все выступления на год

По данным авторов статьи, 28 февраля звезда «Сватов» обратился к врачам, жалуясь на боли в шее и позвоночнике. Кроме того, ему было больно глотать. Медсотрудники сделали ему КТ, а после быстро перевели в нейрохирургическое отделение для экстренной операции.

Артистку вырезали дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Он находился восемь дней в стационаре, а неделю назад его выписали из больницы. Сейчас ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и лекарств.

В начале года Добронравов признался , что не хотел видеть сыновей артистами.