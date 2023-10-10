Актер Джексон Энтони умер после аварии со слоном и 15 месяцев комы
Шри-ланкийский актер Джексон Энтони скончался после 15 месяцев лечения в Национальной больнице Коломбо, куда он попал после ДТП на автомобиле с диким слоном. Об этом сообщил портал Adaderana.
В июле 2022 года артист возвращался со съемок в Хаттикуччи Вихарая в Гальгамуве и врезался в слона. В результате несчастного случая Энтони и еще двое человек получили различные травмы. У животного также были ранения. Актеру сделали семичасовую операцию в отделении интенсивной терапии и оставили в медучреждении.
Энтони стал сниматься в кино в 1993 году. С тех пор он стал одним из самых востребованных актером в телеиндустрии Шри-Ланки. Артист становился обладателем национальной награды за лучшую мужскую роль 16 раз. У него остались супруга и двое детей, которые также являются известными актерами и телеведущими.
Ранее стало известно о гибели актера Трита Уильямса, известного по ролям в фильмах «Волосы» и «Однажды в Америке». Он погиб в дорожной аварии на 72-м году жизни. Смертельная авария произошла в американском штате Вермонт.