Актер Бобцов раскрыл размер своей пенсии по инвалидности

«Я ее оформил очень давно, когда мне было 10 лет. Сначала я был инвалид детства, а после 18 мне дали третью группу пожизненно. Третья группа считается рабочей. Мне капает пенсия небольшая - девять с копейками», - уточнил он.

Бобцов отметил, что физические особенности не мешают его творческой деятельности. Актер особенно выделяет роль лейтенанта Соколова из «Домашнего ареста». Среди спектаклей у артиста любимая постановка «Раз, два, … четыре, пять» в цирке.

Бобцов рассказал, что состоит в сообществе маленьких людей, которое насчитывает около 60 человек из медийной сферы. Участники обмениваются предложениями о работе и беседуют на бытовые темы.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что каждый месяц получает «копеечную» пенсию. Она уточнила, что размер выплаты составлет 23 тысячи рублей.