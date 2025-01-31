31 января 2025, 09:34

Актер Анатолий Зобнин умер в Москве

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Умер актер Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в фильме «Бумер». Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», - заявил источник канала.

По данным журналистов, артист болел раком и лежал в больнице. Его состояние ухудшилось из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием.

«Бумер» был первым и последним проектом в фильмографии Зобнина - больше он нигде не снимался.

Издание News.ru отметило, что мужчина закончил Морской государственный университет имени адмирала Невельского, потом занимался судебной деятельностью.

В конце 90-х переехал в столицу. Как именно он попал на съемки - неизвестно.

Больницы Фильмы Мужчины Рак Актеры Москва Артисты
31 января 2025, 09:34
Актер фильмов «Злой город» и «Сердце Пармы» оказался внебрачным сыном Пореченкова
РИА «Новости»
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Внебрачный сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев сыграл одну из главных ролей в фильме «Злой город» с Алексеем Гуськовым. Артист доволен результатом съемок, об этом он сообщил 5-tv.ru.

Во время работы над картиной Любимцев приобрел много новых навыков. Он научился скакать верхом на лошади, а также орудовать клинком.

«Я серьезных травм не получил, но истекал кровью: у меня кровоточили кулаки, руки. Я резался, - рассказал он.

Сейчас артисту 35 лет. С отцом Михаилом Пореченковым он познакомился, когда ему было 19. Владимир Любимцев стал внебрачным ребенком Пореченкова от женщины по имени Ирина, с который у того был роман во время учебы в Таллине.

Ранее стало известно, что Пореченков вошел в народный рейтинг лучших российских актеров и актрис. Он набрал 3% голосов. Первую строчку занял Константин Хабенский.

Фильмы Актеры Артисты
31 января 2025, 04:37
Сходство внебрачного сына Пореченкова с отцом удивило поклонников
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Актер Владимир Любимцев пришел на премьеру фильма «Злой город» и удивил гостей сходством со своим отцом Михаилом Пореченковым. Он тоже занимается спортом и любит классический стиль в одежде, сообщил сайт kp.ru.

В историческом боевике Любимцев исполнил роль Лютобора. Для этого ему пришлось в течение года много тренироваться, осваивать бой на мечах и верховую езду.

Старший сын Пореченкова пришел на премьеру вместе с женой. Любимцеву 35 лет, и он стал очень похожим на отца в этом возрасте. Актер тоже поддерживает форму и носит рубашки.

Он родился в 1989 году в Таллине от Ирины Любимцевой, студенческой любви Пореченкова. Вскоре актер уехал в Санкт-Петербург и до 2009 года не общался с сыном. Его бывшая возлюбленная умерла, когда мальчику исполнилось шесть лет.

У Пореченкова пять детей от трех женщин.

Дочь Мария и сын Михаил тоже выбрали творческие профессии.

Актеры
31 января 2025, 03:25
Измены, болезни и уход на пике славы. Как жила и от чего умерла Юлия Началова
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Талантливой и влюбленной в свою работу Юлии Началовой 31 января могло исполниться 44 года. Артистке предсказывали будущее одной из главных звезд российской эстрады, но она умерла из-за сердечной недостаточности и заражения крови в московской больнице. О том, как жила и от чего скончалась певица — в материале 360.ru.

Детство и юность Началовой Началова появилась на свет в Воронеже 31 января 1981 года. Под руководством отца, композитора Виктора Началова, начала заниматься вокалом в два года. Дебют на сцене состоялся в пять лет. В 1992 году Началова победила на конкурсе «Утренняя звезда» и начала вести музыкальную детскую передачу «Там-там новости».

Ее семья переехала в столицу. Там юная артистка познакомилась с певицей Ириной Понаровской, с которой потом гастролировала. При этом Началова совмещала концерты с учебой в школе.

Первый ее альбом «Ах, школа, школа» вышел в 1995 году. В том же году она участвовала в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при.

Началову подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы и убрали гной из ноги. Все было безуспешно - певица умерла 16 марта 2019 года.

Певицу экстренно госпитализировали прямо с репетиции в марте 2019 года. Ей диагностировали высокий уровень сахара в крови и начинающуюся гангрену, которая развилась на фоне травмы ноги и самолечения.

Началова окончила Гнесинское музучилище, а затем и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Артистка активно выступала на сцене и телевидении, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги говорили, что она очень много работала.

Мужья и предательства Личная жизнь у Началовой была непростой. Первым ее мужем стал экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, но союз продлился всего два года. По словам певицы Ирины Салтыковой, Ланской изменил ее подруге.

В этом браке Началова ради мужа резко похудела. Она весила 42 килограмма и довела себя до нервной анорексии. Испугавшись бесплодия, она начала восстанавливать здоровье.

После развода певица попыталась обрести семейное счастье с футболистом Евгением Алдониным. У них родилась дочь. Брак распался, но экс-супруги сохранили хорошие отношения.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я - на гастролях и в студии», - процитировал артистку StarHit.

Третьей попыткой стал хоккеист Александр Фролов, но роман так и не перерос в брак.

Четвертый избранник - правозащитник Вячеслав Кудря, с которым они начали встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он объявил, что у них с Началовой родился сын. По его словам, ранее она заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребенка выносила ему суррогатная мать.

Квартирный скандал После расставания с Фроловым Началову замучили судебные тяжбы с хоккеистом. Причина - четырехкомнатная квартира в ЖК «Кутузовская ривьера», которая досталась артистке после развода с Алдониным.

Началова официально отписала свою половину Фролову в качестве залога в 2015 году, взяв у него в долг 20 миллионов рублей на свой сольный концерт. После расставания спортсмен потребовал продать жилье и вернуть ему долг.

За несколько месяцев до смерти Началова подала на него в суд, но тяжба закончилась уже после ее похорон. Она говорила, что переписала квартиру под действием медикаментов. В 2024 году ее родные выставили жилье на продажу за 87 миллионов рублей, сообщал Kp.ru.

Мучительная смерть Началовой После рождения дочери Началова перенесла неудачную маммопластику. Во время операции в организм попала инфекция, далее сепсис, после которого начали отказывать почки.

Российские врачи ее спасли, но осложнения остались. Почки перестали выводить мочевую кислоту и развилась подагра. Началова терпела ужасные боли, которая мешали ей жить и работать.

Смертность Скандалы Больницы Болезни Музыка Брак Юлия Началова Москва Шоу-бизнес
30 января 2025, 14:30
В Москву прилетела звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
Global Look Press
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Турецкая актриса Ханде Эрчел, покорившая поклонников после съемок в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Москву. В беседе с Telegram-каналом Shot она рассказала, что посетит Красную площадь, если успеет.

Актриса поселилась в гостинице The Ritz-Carlton. В столицу приехала вместе коллегой Барышем Ардучем, чтобы представить фильм «Оставь это ветру», где оба артиста сыграли главные роли. Ардуч также остановился в The Ritz-Carlton. На входе его окружила толпа поклонниц.

Журналистам удалось поговорить с Эрчел. Она призналась, что впервые приехала в Россию и пока не успела познакомиться со столицей.

Осенью прошлого года еще один известный турецкий актер посетил Россию. Фатих Айхан, сыгравший Байсунгура в сериале «Основание: Осман», остался под приятным впечатлением после прогулок по Казани. Журналистам артист рассказал, что влюбился в город и хотел бы остаться в нем навсегда.

Сериалы Фильмы Россия Актеры Красная площадь Москва Артисты

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