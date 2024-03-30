Актер Александр Петров сбросил цену на обставленные бывшей девушкой апартаменты

Артист купил двухуровневые апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Loftec с террасой и нестандартной планировкой в 2021 году, когда встречался с партнершей по фильму «Стрельцов» Стасей Милославской. По информации канала, девушка частично обставила квартиру площадью 131,6 квадратных метра - купила диван и заказала картину из Италии.

После расставания с коллегой и женитьбы на Виктории Антоновой Александр Петров переехал. Сначала он выставил квартиру на продажу за 60,6 миллиона рублей, затем за 57 миллионов, а теперь скинул еще 5% - до 54 миллионов рублей. Это гораздо ниже рыночной стоимости, ведь подобные апартаменты продавали за 63 миллиона рублей.

Александр Петров знаменит ролями в сериале «Полицейского с Рублевки», фильмах «Гоголь. Начало», «Лед» и «Непослушная». Журналисты выяснили, что его заработок поднялся до 700 тысяч рублей за съемочный день.