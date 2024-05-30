Актер Александр Михайлов попал в больницу с подозрением на пневмонию

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«Все хорошо. Госпитализация была, но он будет открывать фестиваль в Чите», - уточнила жена артиста Оксана Михайлова.

По информации издания « Чита.ру », 29 мая у актера поднялась температура до 39 градусов и его увезли в 1-ю городскую клиническую больницу. У звезды фильма «Любовь и голуби» диагностировали серьезное воспаление. Актеру поставили несколько капельниц, после процедур его состояние улучшилось.

Супруга и дочь артиста приехали в Читу на ХI Забайкальский международный кинофестиваль.

Ранее Михайлов раскритиковал современный кинематограф из-за специфичной тематики. По его словам, сюжеты о конфликтах между бандюганами и полицейскими ему неинтересны.